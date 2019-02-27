避舊片重播氾濫 NCC：新播5年內才算首播

（中央社記者潘姿羽台北27日電）電影台轉來轉去，老是看到同樣的節目，NCC也看不下去；NCC今天委員會議通過修正草案，新增首播定義，如果頻道播放超過新播日5年的節目，就算重播，以此督促業者不要大量放送老舊節目。

民眾下班回家，開了電視想要看部電影、放鬆心情，但電影台普遍有大量重播老舊節目的情形；消基會26日公開指出，有線電視台春節重播率近5成，呼籲有線電視業者主管機關應重視消費者權益。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員會議今天通過「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法」、「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業評鑑審查辦法」及「衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法」修正草案，可改善電影台總是重複播放老舊電影的情形。

修正草案這次的重點是規劃首播節目以不逾新播之日起5年內為原則，NCC官員解釋，新播節目是指節目在各視聽播送平台第1次播出，首播節目則指節目在該頻道第1次播出，過去並沒有首播的年限規範，如今新增首播定義後，只要不符合定義，一律算是重播。

官員舉例，在沒有新增首播定義與規定之前，頻道第1次播出20年前的老電影，也算是首播，這樣的情況在多了「新播之日起5年內」的規範後，就會變成重播，而當重播率過高，會影響業者申設、評鑑及換照，因此有助於改善電影台重播率高的問題。

此外，NCC指出，申設、評鑑、換照審查辦法修正草案中，也明訂頻道節目供應事業應提報播出畫質，並應註明解析度規格，正式將頻道畫質列為營運計畫應載事項，並納入審查的重要參考；其他修正事項包括增訂個別諮詢委員與全體諮詢會議評分基準、納入NCC委員會議審查標準，並配合行政院智慧政府政策，將線上申辦系統納入修正草案。

不過，因這次修正重點影響產業頗大，NCC官員表示，修正草案預計3月中預告，屆時將召開公開說明會，以廣泛蒐集意見，作為後續法規修訂的重要依據。（編輯：楊玫寧）1080227