高雄林園台石化廠火警4人送醫 高市環保局將開罰

高雄市林園石化工業區台灣石化合成公司廠區28日發生火警，消防局陸續調度47輛車和98名搶救人員趕往灌救，警消趕抵時濃煙沖天，並傳出爆炸聲。（圖取自facebook.com/爆料公社-162608724089621）

（中央社記者陳朝福高雄28日電）高雄市林園石化工業區台灣石化合成公司廠區，今天下午疑因鍋爐爆炸發生火警，陸續有4名男員工燒燙傷送醫，其中一人全身有約90%燒燙傷，高雄市環保局派員稽查後將開罰。

位於林園區工業二路1號的台石化，高雄市消防局於下午5時48分獲報發生火警，陸續調度47輛車和98名搶救人員趕往灌救，警消趕抵時濃煙沖天，並傳出爆炸聲。警消至晚間近8時持續布線灌救戒護。

警消陸續救出4人送醫，大都是四肢和臉部燒燙傷，都意識清醒，但一人全身有約90%燒燙傷，已由救護車緊急轉送高雄左營海軍醫院急救。

火警發生後，高雄市環保局調派稽查人員趕往稽查，初步查出是正丁烯化學製造程序鍋爐發生火警，並將製程廢氣排放至燃燒塔，以致產出明顯粒狀污染物，且未於一小時內通知主管機關，違反空污法第33條規定，將裁處新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。正丁烯為無色無味且易燃的重要基礎化工原料之一。（編輯：陳俊碩）1080228