大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

（中央社記者廖禹揚台北5日電）再生能源發展條例新制上路，規定用電大戶需使用一定比例綠電，經濟部表示「原則上不希望造成行業差別待遇」，但考量狀況多元，最快5月召開會議，盡量找出可一體適用的辦法。

根據再生能源發展條例新制，用電大戶必須使用一定比例綠電，但條例中並未明訂用電大戶定義及綠電比例計算方式，經濟部官員接受中央社記者訪問表示，目前仍在盤點不同級距可能影響受企業用戶數量、產業狀況等，用電大戶定義、是否分級尚未確定，預計5、6月會召開利害關係人會議，就詳細規定進一步討論。

官員表示，目前地方政府規定，用電契約容量在800瓩以上的用電大戶，都需使用1成以上綠電，但中央規定涉及的範圍較地方更廣泛，較難直接套用。

官員表示，原則上不希望造成行業差別待遇，因此希望盡量一體適用，不要分行業別有不同做法；但考量有些業者可能已經找到場址、希望盡快設置，有些業者還在規劃、甚至難以設置，可能有業者會提出分年分階段方式，依行業區別做法，官員說，不會排除這類討論的可能性。

根據再生能源發展條例新制，用電大戶使用綠電包括4種途徑，自主裝設再生能源發電設備、建置儲能系統、購買綠電憑證，或是繳納代金。

官員表示，站在政府立場，是希望企業採取前3種措施，由於裝設儲能系統現階段費用較貴，預期還是裝設再生能源發電系統者居多，但若業者評估真的無法裝設，則能利用購買綠電憑證的方式，「鼓勵別人裝」，也就是由綠電業者裝設、企業買憑證，同樣能達到促進設置綠電的目的。

官員坦言，不樂見企業繳納代金，「畢竟這項措施不是為了錢」，但是否要因此提高代金金額，後續還必須跟地方政府等各利害關係人討論，目前還沒有確切方案。

根據規定，再生能源發展條例新制上路後，相關辦法在半年內要公告施行，官員表示，扣掉預告期2個月，「時間蠻緊的」，預計最快5月中下旬召開利害關係人會議，官員也說，辦法公告後，地方政府也可依各地產業狀況，制定更嚴格規定。（編輯：黃國倫）1080505