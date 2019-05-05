台積電擬擴大採購綠電 經濟部雙管齊下協助產業

（中央社記者廖禹揚台北5日電）台積電決定擴大採購綠電，並表示將在適法性上積極推動綠能；經濟部今天表示，台電已經在檢討與綠電業者的既有合約，以釋出更多綠電，同時也有新案場預期能帶來更多綠電供給。

台積電預計2020年在南科台南園區動工興建3奈米廠，環評時承諾使用20%綠電，近期正在積極「找電」，但卻傳出綠電業者多已跟台電簽訂躉購契約，「有電賣不得」。

對於產業綠電需求，經濟部長沈榮津日前受訪表示，已請台電檢討既有購售電合約（PPA），讓與台電已簽約的綠電業者也可以選擇轉賣給企業。

經濟部官員表示，台電正在檢討的契約，主要分為106年電業法上路前簽的契約，以及106年到108年5月這次修法前的契約，106年電業法上路前並無直供代輸機制，台電需與業者討論是否要重新議約；電業法上路後至這次修法間簽約的業者，合約中已有規範直供代輸機制，但台電必須做法律詮釋，確認是否需要附註可讓業者適用新制，自由轉換躉購或直轉供制度。

官員表示，台電目前正在盤點可釋出的綠電量，若台電法令解釋正面，預期可以釋出不少綠電，有助緩解產業急需；此外，也有不少規劃案場可陸續新增綠電發電量，例如太陽光電今年預計增加1.5GW裝置容量，每年發電度數約能新增18.75億度，明年則預期再新增2.2GW裝置容量。

對於如何確保綠電「純度」，官員表示，台電與業者簽約時就有進行查核，若發電有異常狀況，例如太陽光電廠在夜間發電，能源局也會前往查核防弊。（編輯：黃國倫）1080505