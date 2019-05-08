美中貿易戰升溫 美股跌473點4個月來最慘

（中央社記者尹俊傑紐約7日專電）美國貿易代表萊特海澤宣布將調高對部分中國貨品加徵的關稅稅率，投資人信心動搖，導致美股道瓊工業指數今天大跌473.39點，3大指數跌幅都超過1.6%，創1月初以來最慘表現。

美國總統川普5日在推特發文，揚言對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將由10%調高到25%，部分人士認為只是談判策略，但萊特海澤（Robert Lighthizer）昨天指控中國違背談判期間所做承諾，宣布前述關稅稅率將如川普所言於10日調升，澆了華爾街一盆冷水。

美股今天賣壓沉重，道瓊工業指數一度大跌648點，終場重挫473.39點，跌幅1.79%，收在25965.09點。標準普爾500指數下挫48.42點，跌幅1.65%，收在2884.05點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌159.53點，跌幅1.96%，收在7963.76點。

道瓊工業指數創1月3日以來最大跌幅，30檔成分股全面收黑。標普500指數11大類股也一片綠油油，科技股重挫2.1%，晶片、工業等對貿易高度曝險的個股受創最深。

蘋果公司（Apple）股價下挫2.7%，深受美中貿易情勢左右的波音（Boeing）與開拓重工（Caterpillar）分別下跌3.9%、2.3%。

由於市場憂心中國鎖定半導體業報復，晶片股走勢持續低迷，英特爾（Intel）股價下跌1.4%，美光科技（Micron Technology）、輝達（NVIDIA）及超微（AMD）跌幅都超過2.7%。

美中貿易戰休兵5個月，川普推文吹皺一池春水，本週全球金融市場陷入動盪。道瓊工業指數昨天盤中一度重挫471點，但部分投資人認為川普只是擺姿態，加上中方代表將赴美談判的消息出爐，大盤拉尾盤，3大指數終場跌幅都低於0.5%。

萊特海澤表明美國將加強關稅施壓後，中方確定首席貿易談判代表、國務院副總理劉鶴將率團赴華府，9日起與美方進行最新一輪談判。但中方代表團規模比原先規劃小，談判延後一天展開，且從原訂的4天縮短到2天，雙方能否談妥貿易協議，充滿變數。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）今天一度衝上21.09，創1月22日以來新高。

華爾街日報報導，隨著聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策立場趨於寬鬆、美國經濟數據穩健、美中貿易談判有所進展，美股扶搖直上，標普500指數年初以來大漲15%，但盤勢驟變的因子悄悄累積，如今美中貿易談判前景蒙上陰影，股市未來一段時間恐陷入震盪。

對投資人來說，關鍵問題在於美國最新關稅威脅究竟是想要中國更多讓步，還是代表美中貿易緊張急遽升溫。

美國對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率，原本今年1月1日就要從10%調高到25%，但華府為讓貿易談判順利進行，多次延後調高稅率。對北京態度強硬的萊特海澤表明稅率將調升後，部分投資人認為華府這回並非虛張聲勢。

富國投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）資深全球證券策略師雷恩（Scott Wren）表示，如果美中貿易談判破局，股市肯定會進一步下探，未來一、兩週市場對重大新聞、評論和推文將格外敏感，盤勢將波動不定。（編輯：施燕飛）1080508

美中貿易戰升溫 美股重挫道瓊收跌近500點

（中央社紐約7日綜合外電報導）由於美國總統川普揚言對中國加徵關稅，投資人憂慮加深，美股今天重挫，道瓊工業指數盤中一度大跌逾600點，收盤跌近500點。

道瓊指數今天的跌幅是今年第二大，標準普爾指數和那斯達克指數的跌幅是今年第三大。

道瓊工業指數下挫473.39點或1.79%，以25965.09點作收。

標準普爾指數下跌48.42點或1.65%，收在2884.05點。

科技股那斯達克指數下挫159.53點或1.96%，收在7963.76點。（譯者：陳政一）1080508