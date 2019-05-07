川普變臉後續效應 財政部：2019年出口最大變數

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）4月出口連6黑，財政部表示，受全球經濟成長趨緩，智慧型手機銷售欠佳及淡季效應持續影響，加上基期偏高，預估5月出口也將負成長；展望今年，「川普變臉」後續效應，將成出口最大變數。

財政部今天公布4月出口258.3億美元，年減3.3%；進口231.5億美元，年增2.6%。其中，出口規模258.3億美元，為2017年7月以來單月最低（排除農曆春節因素）。

財政部統計處處長蔡美娜說，4月出口連6黑，除受到淡季效應，出口物價下跌等因素影響，美中貿易爭端持續，全球經濟景氣減緩，拖慢供應鏈庫存消化速度，也是造成出口動能疲軟主因。

11項主要出口貨品中，有7項較去年同期呈現衰退，僅4項成長，格局沉悶。化學品、塑橡膠、基本金屬及其製品4月出口各年減13.9%、10.4%及9.9%，跌幅較深，主因包括鋼價下跌、買氣不旺導致出口價、量縮減，以及逢業者工廠歲修、爆發工安事件等。

作為出口重要主力的電子零組件出口，受到傳統淡季效應、全球智慧型手機需求停滯，記憶體晶片大幅下降，以及資訊科技業庫存待去化等因素拖累，4月出口規模僅81.2億美元，年減5%。

蔡美娜指出，唯一最大亮點為資通與視聽產品，受到台商紛紛回台設廠，產能回流，以及美中貿易戰轉單效應帶動，4月出口年增達17%。

在主要出口市場方面，4月呈現對美國獨強，年增逾兩成，但對其他市場普遍衰退態勢。尤其是對中國及香港出口僅99億美元，為2017年6月以來首次低於百億規模（排除農曆春節因素），年減8.8%，對出口下拉力道最大，且已連續6個月衰退。

展望5月，蔡美娜說，預期各種影響4月出口的不利因素將持續發酵，加上去年5月出口規模達291億美元，為歷年單月第5高，基期偏高，預估今年5月出口仍會呈現負成長，且衰退幅度將擴大至負3.5%至負6%之間。

至於全年出口表現，蔡美娜認為，先前美中貿易戰氛圍一度舒緩，看似朝正向發展，國內外預測指標以及業界看法，多傾向認為景氣應會緩步回升，逐季好轉。

但隨美國總統川普昨天投下震撼彈，宣布10日提高自中國進口2000億美元產品關稅至25%，蔡美娜表示，「川普變臉」後，預估市場不確定性及觀望氛圍勢必升高，也增加景氣預測難度。初步預估上半年出口仍會持續負成長，呈現小幅縮減態勢，要等到下半年才可能看見明顯轉折。（編輯：黃國倫）1080507