台商回流再添341億 經濟部：還有幾個百億大案

經濟部投資台灣事務所3日再通過7件台商回流申請案，其中新鉅科技砸下超過新台幣161億元在中科后里園區興建營運總部與高階鏡頭生產基地。圖為中科后里園區。（圖取自悠遊中科臉書facebook.com）

（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部投資台灣事務所今天再通過7件台商回流申請案，預估將帶回超過新台幣341億元投資、2200個就業機會，經濟部官員透露，目前候審案件中，還有好幾個百億以上大案在等。

投資台灣事務所今天召開第15次聯審會議，通過7家廠商申請，包括新鉅科技、界霖科技，以及不願具名的被動元件三劍客、塑膠射出成型大廠、特殊化學材料大廠。

經濟部新聞稿指出，新鉅科技主攻精密光學鏡頭，長期與國際知名大廠合作，因應美中貿易戰高關稅及客戶要求，並考量未來整體發展，砸下超過161億元在中科后里園區興建營運總部與高階鏡頭生產基地，預期帶來逾1450個本地就業機會，為中部光學產業聚落再添一顆明星。

封裝導線架大廠界霖科技則將投資10.2億元，在楠梓加工出口區增建廠房、購置沖壓設備，強化車載電子專用導線架及功率模組導線架的開發，有助台灣半導體高階封裝材料的自主開發能力提升，將帶來105個本國就業機會。

今天通過的3家被動元件廠都不願具名，經濟部表示，只能透露他們分別有全球第4大、全球第6大、產能第3大等頭銜，其中全球第4大廠投資逾52億元增設功率電感及射頻電感產品的智慧化產線，瞄準未來世代的5G及車用產品；全球第6大以自有品牌行銷全球，是國內主要射頻元件供應商，也決定在桃園平鎮投資逾21億元提高射頻元件產能。

產能第3大廠則在高雄營運總部投資逾33億元擴增金屬板、薄膜電感兩大產線，強化醫療設備、工業用電腦、車用電源器等領域。3廠投資共帶來270個本國就業機會。

此外，同樣保持低調的塑膠射出成形大廠及特殊化學材料大廠分別投資逾50億元及8億元，在台灣增設高附加價值產線。

歡迎台商回台投資行動方案實施4個多月就有47家廠商帶回2398億元投資，提供超過2.3萬個本國工作機會，經濟部官員表示，目前還有30、40案候審，其中不乏百億以上大案，下週就有機會達到2500億元大關，現在也正重新擬訂年度目標。（編輯：蘇志宗）1080503