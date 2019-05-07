對美出口連31紅 創有紀錄來最長成長週期

台灣4月對美國出口年增21.5%，為近8年以來次高增幅，對美出口「連31紅」，也創下有統計紀錄以來的最長成長週期。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）隨台商陸續將海外產能移回國內，加上美國經濟基本面良好，我國4月對美國出口年增21.5%，為近8年以來次高增幅，對美出口「連31紅」，也創下有統計紀錄以來的最長成長週期。

財政部今天公布4月海關進出口貿易初步統計，4月出口值258.3億美元，年減3.3%。在主要出口市場方面，對東協年減9.3%、對中國年減8.8%、對日本年減5.7%、對歐洲年減5.3%，普遍呈現衰退，但反觀對美國出口則一支獨秀，年增21.5%，動能相當強勁。

財政部統計處長蔡美娜說，到今年4月，對美國出口已經連續31個月正成長，為有統計以來的最長成長週期；這固然反映美國經濟基本面表現良好，不過，很重要的是，這也反映出，隨台商陸續將海外供應鏈移回國內，帶動部分對美產品出口大增。

舉例來說，4月對美國資通與視聽產品出口年增3.9億美元，增幅達56.6%，電機產品也增加0.6億美元，增幅29.5%。此外，累計前4月對美國出口142.3億美元，年增19.9%，出口規模創下歷年同期新高。

另一方面，觀察我國主要出口國家占比消長，也呈現類似趨勢。累計今年前4月，中國大陸與香港雖然還是台灣的第一大出口地區，但占比38.3%，創下近14年來次低，年減10.6%，明顯下降。作為我國第三大出口地區的美國，今年前4月占比13.9%，則創下近13年來新高，年增19.9%，呈現「中消美長」態勢。（編輯：趙蔚蘭）1080507