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美中貿易談判協商
就在外界以為美中貿易談判進入尾聲之際，美國總統川普5日表示，由於中國試圖重新協商，談判陷入牛步，10日起對2000億美元中國商品的懲罰性關稅稅率將調高至25%，讓全球兩大經濟體美中之間貿易緊張加劇。
美中貿易談判協商
新聞專題
美中貿易談判協商4/10

川普再提高中國關稅 經長：預期台商加速回流

最新更新：2019/05/06 10:14

（中央社記者廖禹揚台北6日電）美國總統川普不滿與中國協商牛步，宣布10日起對2000億美元產品課徵懲罰性關稅提高至25%；經濟部長沈榮津今天表示，關稅提高一定會對在大陸投資台商造成影響，預期會加速回流台灣。

美中持續進行貿易協商，川普在美國時間5日推文表示，中國試圖重新談判，造成進度緩慢；川普透過推文宣布，目前已被課徵10%懲罰性關稅的商品，10日起稅率將提高到25%，他預告，尚未被課額外關稅的3250億美元商品，不久之後也將被課徵25%懲罰性關稅。

沈榮津今天列席立法院經委會，會前受訪就此議題表示，若美國對中國的懲罰性關稅提高到25%，生產品項在這2000億美元範圍內的在大陸投資台商，一定會受到影響；沈榮津也說，美國此次措施預期對台商回流台灣會有加速效果。

沈榮津並指出，過去台灣跟大陸產品都是在談性價比，但自從美中貿易戰開打，還有華為、中興等事件，「資安」也成為一大重點，這波台商回流可以看到資通訊產業相關廠商回來得特別多又快，「因為高階伺服器在大陸生產，國際大廠一定有疑慮、有信賴問題，可以看到這就是給台灣的機會。」

至於台商快速回流，經濟部能否保證供電穩定，沈榮津強調，穩定供電是經濟部業務的重中之重，台電會做好兩大工作，包括工程計畫如期如質管控，以及大修機組歲修期程管控，也要做好平時的機組運轉、維護保養。（編輯：郭萍英）1080506

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