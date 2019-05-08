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哈日族注意 避險情緒增溫日圓升至近3個月高點

最新更新：2019/05/08 13:39
美中貿易戰突生變數，市場避險情緒增溫，據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣匯率8日升至0.2847，為今年農曆年後、近3個月以來的高點。（圖取自Pixabay圖庫）
美中貿易戰突生變數，市場避險情緒增溫，據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣匯率8日升至0.2847，為今年農曆年後、近3個月以來的高點。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者潘姿羽台北8日電）哈日族要哭了！由於美中貿易戰突生變數，市場避險情緒增溫，據台銀最新牌告現金匯率，日圓兌新台幣匯率升至0.2847，為今年農曆年後、近3個月以來的高點，飆升的日圓匯價也讓哈日族荷包更加消瘦。

據台灣銀行最新牌告匯率，日圓現金匯率升至0.2847價位，上一次的高點為今年2月1日的0.2857。

匯銀人士分析，這幾天日圓明顯走升，是因為美國總統川普突然放話，揚言10日起，對2000億美元中國商品的懲罰性關稅將調高至25%，雖然中國大陸宣布國務院副總理劉鶴赴美協商，稍稍安定市場的心，但不確定因素相當多，避險情緒升溫，而具有避險性質的日圓就成了不錯的去處。

不過對於哈日族來說，比起國際局勢，荷包的胖瘦更加重要；以旅費新台幣5萬元來換算，4月17日的日圓匯價0.2789為近期低檔，可以換得17萬9275日圓，但以今天匯價來算，僅17萬5623日圓，足足差了3652日圓，約等同少吃了4碗一蘭拉麵的價格。（編輯：林興盟）1080508

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