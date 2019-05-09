台達電大舉回台布局 未來3年投資額逾132億

科技大廠台達電加速全球布局策略因應，大舉回台投資，已在北中南購地全面布局，未來3年投資額將超過新台幣132億元。圖為台達電董事長海英俊。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北9日電）美中貿易風波持續，科技大廠台達電加速全球布局策略因應，大舉回台投資，已在北中南購地全面布局，未來3年投資額將超過新台幣132億元，大幅降低大陸生產比重。

台達電證實未來3至5年間隨著新建廠房陸續完工投產，預估將僱用超過7000位員工，隨著整體事業部不斷成長，今年度人才需求（不含未來新增的新廠）就高達1800人，是歷年來最大的一波徵才，由於台灣仍以研發為主，徵才多以研發人員相關工程師為主。

台達電表示，從2018年美中貿易戰開打後，評估認為「貿易戰」將是未來必然的趨勢，各個貿易經濟體都可能有新的規定，經濟貿易戰不會是中美專屬，台達電的客戶群分布全球，為了強化高度彈性的快速因應能力，同時分散風險接近市場，全球布局是台達多年來持續不斷進行的策略。

台達電從2018年起至今已公告將投資約新台幣132億元在包括台北內湖、桃園中壢、中科及南科等地購買土地及廠房，或者租地蓋廠房；台達電表現，台灣土地廠房的布局規劃初步完成，接下來就是廠房陸續完工後的機器設備及軟體設施等的投資。

台達電董事長海英俊日前也表示，內湖主要是擴大總部大樓及研發中心，中壢看規劃新進駐的產業為電源零組件及汽車相關產品；台中以機械手臂為主；台南則以旗下被動元件廠乾坤及馬達相關產品為主，持續投資台灣的目標不變。

不過海英俊也指出，儘管今年大舉增加台灣投資，但就集團今年整體資本支出仍維持在100多億元左右，與過去幾年並沒有太大差異。

海英俊表示，在全球布局規劃上，除了加碼投資台灣外，也已透過公開收購泰達電的方式獲得泰國及印度的生產基地，目前泰國新廠區已興建中，預計1年內就可完工投產，未來可因應美國市場需求。

另外，大陸地區還是會維持每年擴充的步調，台達指出，中國市場是全球重要經濟體，整體經濟成長仍處於上行的階段，未來產能將逐步轉為滿足內需市場，整體全球布局上將隨著其他地區比重拉高，間接降低大陸市場配置比重。（編輯：楊凱翔）1080509