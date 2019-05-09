台商回流近2800億元 總統上修目標5000億[影]

（中央社記者廖禹揚台北9日電）台商回台投資再傳佳音，加上今天通過的5案，至今累計回台投資額已接近新台幣2800億元，總統蔡英文與經濟部長沈榮津特地拍影片報喜，並公布新目標大幅上修為5000億元。

經濟部投資台灣事務所今天召開「歡迎台商回台投資行動方案」第16次聯審會議，核准岱稜科技、敬祐科技，以及不願透露名稱的電子關鍵零組件大廠、電子零組件廠、高精密金屬零組件廠等5投資案，5家投資總計近400億元，共新增超過4000個本國就業機會。

經濟部長沈榮津透過「歐吉桑拚經濟」影片報喜，蔡總統也在影片中驚喜現身，但是賦予經濟部更大任務，將年度目標一口氣上修至5000億元，表示要用具體政策與作法，支持台商回台，一起拚經濟。

經濟部表示，今天通過審核的岱稜科技為全球燙金箔前三大，以獨門精密塗佈與真空蒸鍍技術結合自創品牌Univacco行銷60餘國，回台擴大生產規模，第一階段預計先投資8億元、新增35個本國就業機會，在台南麻豆新建高效能智慧化產線與倉庫，致力開發節能環保材料，以提升競爭優勢。

客戶囊括世界最大零售商Wal-Mart、美國最大家庭用品通路商Home Depot及世界前三大窗簾品牌的亞洲地區硬質窗簾主要廠商敬祐科技，因貿易戰引發美國客戶要求轉移生產基地，將受衝擊的半成品與高毛利氣窗產品轉單回台，投資超過35億元，在台南市柳營科技園區建置新廠與研發中心，並招募469個本國人才，積極投入環保材料與高附加價值窗簾產品開發，落實居家環保與智能化。

沈榮津也在影片中透露，不具名的電子關鍵零組件大廠這次回台投資高達330億元，將在高雄及桃園地區擴建廠商、添購機器設備，生產伺服器、電動車零組件，大舉招募3360名本國人才，有利整合產業上中下游廠商，形成產業群聚效應，進而增進產業產值及技術提升。

另兩家神秘廠商則分別投資9億及10億元，共提供280個以上的本國就業機會。

歡迎台商回台投資行動方案自今年初實施至今，已有52家廠商通過資格審查，短短4個多月就累積投資金額達2795億元，帶來超過2萬7000個本國就業機會，經濟部表示，後續還有40多家廠商已安排審查會議或表達返台投資意願。（編輯：林孟汝）1080509