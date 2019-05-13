議員快問 韓國瑜8次跳針答高雄發大財

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜近來在市議會「跳針」式答詢惹議，今天他面對民進黨市議員林智鴻的快問快答質詢時，他以8次「跳針」式「高雄發大財」的回答，表達對質詢內容的不滿。

林智鴻上午在高雄市議會總質詢時，先針對鳳山區的建設，要求韓國瑜說明辦公室遷移到鳳山的理由、對鳳山的城市建設方向及想像等。

韓國瑜剛開始對林智鴻質詢有關交通瓶頸改善等議題有清楚說明，還大讚林智鴻是「很棒的議員」。

林智鴻隨後改採「快問快答」方式，要求韓國瑜答覆質詢。林智鴻提問，高雄有多少個行政區、最北端的行政區及最南端的行政區等為何？

韓國瑜不一一答覆，他說，「我知道答案、我不是小學生」，「你這樣的質詢模式無法接受，議會是法庭嗎？」

韓國瑜不答覆，林智鴻拿出議事規則要求主席、高雄市議長許崑源主持議事，要求市長針對問題回答。不過，許崑源批評林智鴻的質詢模式。林智鴻反問，「難道我的質詢要歌功頌德嗎？」

韓國瑜說，「你用這種模式問我，一加一多少，我也不會回答」，「為方便你剪接影片在網路使用，等一下都會回答『高雄發大財』」。

林智鴻接著再質詢，鳳山行政中心的正門面臨那一條道路等10餘道問題。對此，韓國瑜表示，請權責單位局長答覆後，還加上一句「高雄發大財」。

林智鴻批評韓國瑜占用質詢時間、答非所問，要求許崑源歸還質詢時間。

許崑源不認同，反批評林智鴻質詢內容及模式；林智鴻一度抗議，認為許崑源干擾質詢。許崑源再批，林是刻意讓韓漏氣。林、許雙方針鋒相對，火藥味十足。

後來林智鴻繼續質詢，韓國瑜也繼續「跳針」答詢。對此，林智鴻指出，為民喉舌，受民之託，監督質詢是他的責任。

韓國瑜於質詢結束後受訪表示，很多市議員剪接質詢影片時，或多或少要把市長變成丑角一樣。為方便他們剪接，所以答詢後都說，「高雄發大財」。

事後，現場媒體統計，韓國瑜這一波「跳針」式「高雄發大財」的回答次數達8次。（編輯：戴光育）1080513