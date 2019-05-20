Google停供華為服務 雙方加手機用戶恐三傷

（中央社巴黎20日綜合外電報導）受到美國政府禁令影響，谷歌（Google）將停止供應中國手機大廠華為Android作業系統更新和熱門軟體。這不僅將影響華為和其數以億計全球手機用戶，Google也可能受到衝擊。

法新社報導，美國和中國間火熱的貿易戰，戰場延伸到Google和華為間的合作關係。由於川普政府以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，使得美國企業幾乎無法繼續供應華為零組件和技術。

這意味華為手機用戶將開始無法再使用Google獨家提供的服務，例如Gmail和Google地圖；未來也無法讓手機進行Android系統更新。Google已表示將遵守美國政府命令，並「正在檢視可能的影響」。

根據市場數據追蹤公司顧能（Gartner）統計，華為去年共賣出近2億300萬支手機，較2017年的1億5000萬支躍增。華為已取代製造iPhone的美國蘋果公司（Apple Inc.），躍身全球第2大手機廠商，威脅三星（Samsung）的龍頭地位。

市場研究公司國際數據資訊（IDC）統計，華為今年第一季已銷售5900萬支手機。

華為手機用戶未來恐怕無法獲得Google釋出的Android系統重大更新。不過華為目前表示，將繼續提供用戶安全更新。

華為未來將只能取得軟體修補程式，並從Android的開放原始碼計畫發布這些修補，而無法獲得Google掌握的專有技術資訊，意味華為手機內的Google應用程式恐變成無法使用。

另一方面，Google的地圖、Gmail和其他軟體服務，幫助Google的Android應用程式在行動裝置市場建立領導地位。Google切斷和華為關聯，便恐怕無法繼續取得全球華為手機用戶提供的資料，這些資料能為Google帶來營收。

為了繞過Google禁令，華為最終可能必須開發自家作業系統，如同蘋果為iPhone開發的iOS。但這並非一蹴可幾。

美國微軟公司（Microsoft Corp.）便提供一個值得借鏡的例子。他們在2010至2017年間嘗試吸引消費者購買搭載其Windows作業系統的手機，但這些手機從未熱銷，微軟最後也終止這個作業系統計畫。

然而，華為比微軟有更大優勢，華為在手機市場滲透率比當年微軟大得多。

軟體開發人員則可能得推出專為華為手機設計的應用程式版本。華為或可根據目前可取得的開放原始碼版本，開發一個新的Android家族分支。但這些都需要花時間。

小米和Oppo等其他中國智慧手機製造商，將密切關注事件發展。若華為擁有自家作業系統，可以想見這些中國手機廠會有興趣加入，以免未來也受到美國政府或企業的行動影響。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080520