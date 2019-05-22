蔣萬安黃光芹遭恐嚇 警研判網友來自中國大陸

名嘴黃光芹（左起）、中國國民黨立委蔣萬安等人日前遭網友留言恐嚇。警方調查後研判上網位置幾乎都在中國大陸。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北22日電）中國國民黨立委蔣萬安、名嘴黃光芹、高雄市議員簡煥宗和鄭孟洳等人日前遭網友留言恐嚇。警方調查了解，留言者IP雖設在亞洲多國，但研判最初上網位置幾乎都在中國大陸。

黃光芹先前因專訪高雄市長韓國瑜談及是否參選2020總統，遭「韓粉」霸凌，有人甚至提言傷害其子，黃光芹決定向新北市警察局報警；另，蔣萬安也因評論韓國瑜支持者，臉書湧入大量留言，還有揚言要對其家人不利的言論，他也向台北市警察局報案。

此外，民進黨籍高雄市議員簡煥宗、鄭孟洳也因質詢或評論韓國瑜施政而受到網友洗版、恐嚇，高雄市警察局也受理報案。

根據警方調查了解，經查台灣同名網友均排除涉案，這些留言恐嚇的網友雖刻意將IP位址設在亞洲多國，但他們其實是使用跳板，分析判斷實際上網位置多來自中國大陸，至於是哪個省分則無法確定。

其中，臉書帳號「程惠雯」的網友先後留言恐嚇黃光芹和蔣萬安，經警方調查發現「程惠雯」為假帳號，實際上網位置研判為中國大陸。

涉及恐嚇簡煥宗的兩個網友帳號均為境外IP，警方研判其一應為馬來西亞華人，另一個帳號上網位置則在中國大陸；恐嚇鄭孟洳的臉書帳號也是使用簡體字，應同樣來自中國大陸。

警方今天表示，目前各案都在積極偵查中，希望盡快找出留言恐嚇者的真實身分，難度很高，一旦確定身分後，會建議檢察官對涉案者實施境管。

由於2020總統大選將至，警方表示，已積極和臉書公司洽談合作，基於言論自由，不對訊息判斷真偽，但若涉及恐嚇等爭議訊息的公訴罪，將主動偵辦，臉書公司也會協助提供相關資料和停權、下架。

警方呼籲，民眾觀看網路訊息時，應多加理性看待和判斷，勿輕易受境外言論者影響，造成社會分化。（編輯：張銘坤）1080522