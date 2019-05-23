屏東民宅火警2童亡 父重返現場傷心無語

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）屏東縣高樹鄉泰山村昨晚發生民宅火警，造成一對4歲、6歲的小兄弟不幸死亡，今天上午警消進行火場調查，將孩子從火場拉出來卻救不回孩子的父親重返現場，難過得說不出話。

這起火警發生在昨晚8時許，是一棟鐵皮搭建的平房，警方調查表示，當時75年次的林姓父親在房間睡覺，林男被濃煙嗆醒後，爬出前門試圖滅火不成，在黑暗中試圖找2個孩子，但不知孩子在哪裡，於是到對街把在檳榔攤上班的妻子找回來，林男最後繞到屋後，拿掉窗戶鐵條，才發現孩子。

消防人員到達現場時，林男已將2個孩子拉出屋外急救，消防人員也立即施予心肺復甦術（CPR）急救，但孩子已沒有脈搏與呼吸，無生命徵象，送高雄義大醫院急救後，宣告不治。

男童父親和親友今天上午重返現場，傷心得幾乎說不出話來，男童父親表示，當時也不知道為什麼起火，沒有抽菸也沒有看電視。消防局指出，起火原因還要進一步調查。

男童父母都是三地門鄉的原住民，父親還是馬兒村頭目的孫子，以打零工為生，母親晚上在檳榔攤上班，家境並不富裕，已有民眾向縣府表示，想捐助林家。（編輯：張芷瑄）1080523