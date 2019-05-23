台積電南科工地意外 2工人疑吸入過量氣體命危

（中央社記者楊思瑞、張建中23日綜合報導）台積電在南部科學園區台南園區新建廠房工地，今天下午發生2名工人疑似吸入過量氣體發生意外，兩人被發現時心肺功能停止，緊接著被送往醫院急救。

台積電表示，目前發生意外的部分區域暫時停工，釐清發生原因，並將與承包商全力協助家屬處理後續事宜。

台南市政府消防局在下午2時許接報，指稱在安定區北園二路與三抱竹路的台積電新建廠房工地發生工安意外，隨即派遣南科、善化、特搜等分隊人員前往救援。

消防人員抵達現場後，在新建廠房地下2樓的氮氣槽體上方發現2名男子，已呈現心肺功能停止狀態。隨後將2人移往槽體下方，由救護車送往醫院急救；並同步通報台南市政府勞工局、環保局、南科管理局、毒化應變隊等單位前往釐清原因。

警消人員初步調查發現，槽體體積為72立方公尺，當時為空槽體，但有連接氮氣管線。2名工人疑似要到槽體上方打開槽體上蓋時，不慎吸入過量氣體，但確切原因還有待進一步調查。

發生意外的工地為台積電正在興建的5奈米廠，今年3月發生過工人墜樓死亡的事件，當時曾為了調查原因暫時停工。（編輯：吳佳穎）1080523