大法官提名2男2女 陳副總統：考量性別比例

（中央社記者顧荃、葉素萍台北27日電）副總統陳建仁今天宣布4名大法官提名人選，包括台大法律系教授謝銘洋、司法院秘書長呂太郎、高雄高等行政法院法官兼院長楊惠欽與考選部部長蔡宗珍，分別是2男2女。

現任4位大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗任期至9月30日屆滿，繼任人選須由總統蔡英文提名、立法院同意。陳副總統擔任司法院大法官提名審薦小組召集人，今天召開記者會宣布提名人選。

4位即將卸任的大法官為2男2女，與新提名人選的性別比例相同。陳副總統表示，這次收到各界推薦人選共32名，其中有25位男性、7位女性，有民間團體認為大法官應達到聯合國消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）規定，也就是任一性別不低於1/3，提名過程也確實有考慮女性比例。

陳副總統指出，不過104年立法院修正司法院組織法時，黨團協商決議，大法官單一性別不得低於總額1/4，總共15名大法官中，有4名女性，占26.7%，有達到立法院目標，但還沒達到國際標準。蔡總統一向重視性別平權，這次提名時針對憲政職責、個人專長與條件進行通盤考量，因此提名2男2女，希望未來可以逐步落實CEDAW達到1/3的目標。

陳副總統介紹4位被提名人，他說，稍早總統已親自接見4人，並期許他們獲得立法院同意、就任新職後，全力以赴，積極捍衛人權與民主核心價值，記者會結束後，蔡總統也將咨請立法院行使同意權。

陳副總統指出，審薦小組共收到32位來自各界推薦及自薦的人選，2個月審薦作業期間共舉辦了3次審薦會議，提出建議人選。

陳副總統表示，憲法訴訟法將在民國111年開始實施，未來大法官審理案件將從會議模式，轉型為法庭訴訟模式，讓釋憲制度展開新紀元，所以審薦小組在人選考慮上，也將此列入考慮。

他說，這4位被提名人來自審判實務或學術領域，專長涵蓋憲法、行政法、民事法、財經法等，相信他們的加入能符合未來大法官憲法法庭審理案件的需要。

媒體詢問，外界有聲音認為推薦人選時間只有16天，過於短促。陳副總統回應，過去徵求推薦的時間為15到24天，這次有16天，剛好在此區間中。會有此考量，是因為現在訊息傳播快速，審薦小組運用媒體與網路多元發布訊息，並在審薦小組第一次會議結束後，一天內公布所有訊息，也請各界可以先推薦名單，資料再後補。

另有媒體詢問，被提名人謝銘洋在2014年太陽花學運後曾說，台大沒有把馬英九教好，現在謝銘洋認為此發言是貼近社會事實還是過當。陳副總統說，今天記者會是報告被提名人審薦過程與如何遴選，被提名人未來將在立法院受到立法委員審議。（編輯：林興盟）1080527

台大法律系教授謝銘洋（圖）獲得總統蔡英文提名108年司法院大法官，27日在總統府出席被提名人介紹記者會。中央社記者徐肇昌攝 108年5月27日

謝銘洋小檔案 年齡：61歲

現職：國立台灣大學法律學系教授

專長：財經法類、民事法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：律師

國立台灣大學法律學院院長

台灣資訊智慧財產權協會理事長

中華民國全國工業總會智慧財產權委員會副召集人

台灣法學會理事長

台灣智慧財產法學會理事長

司法院秘書長呂太郎（圖）獲得總統蔡英文提名108年司法院大法官，27日在總統府出席被提名人介紹記者會。中央社記者徐肇昌攝 108年5月27日

呂太郎小檔案 年齡：60歲

現職：司法院秘書長

專長：民事法類

最高學歷：國立中興大學法律研究所法學碩士

主要經歷：司法院人事處處長

台灣南投地方法院院長

台灣高等法院法官兼庭長

東吳大學、東海大學法律學系兼任副教授

考選部部長蔡宗珍（圖）獲得總統蔡英文提名108年司法院大法官，27日在總統府出席被提名人介紹記者會。中央社記者徐肇昌攝 108年5月27日

蔡宗珍小檔案 年齡：53歲

現職：考選部部長

專長：憲法類、行政法類

最高學歷：德國慕尼黑大學法學博士

主要經歷：淡江大學歐洲研究所所長

國立台灣大學法律學院教授

行政院訴願審議委員會委員

經濟部法規委員會委員

高雄高等行政法院院長楊惠欽（圖）獲得總統蔡英文提名108年司法院大法官，27日在總統府出席被提名人介紹記者會。中央社記者徐肇昌攝 108年5月27日