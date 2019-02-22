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偷一支筆也累犯加重其刑 大法官：違憲

最新更新：2019/02/22 18:18
司法院大法官22日做出第775號解釋，認定犯罪情節輕微累犯一律加重其刑，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則。（圖取自Pixabay圖庫）
司法院大法官22日做出第775號解釋，認定犯罪情節輕微累犯一律加重其刑，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者劉世怡台北22日電）司法院大法官今做出第775號解釋，認定犯罪情節輕微累犯一律加重其刑違憲，過苛侵害人身自由，違反憲法罪刑相當及比例原則，法務部2年內須修法，法官則依個案自行裁量。

大法官為審理原高雄高分院法官、現任高雄地院法官陳松檀、彰化地院法官陳德池、原花蓮地院法官、現任台北地院法官吳志強以及3位受刑人聲請解釋刑法有關累犯加重刑期1/2是否有違憲案件，1月中旬於憲法法庭召開說明會，讓聲請人3位法官、關係機關法務部次長蔡碧仲、司法院刑事庭廳長蘇素娥等人到庭，各自論述，今天做出第775號解釋。

司法院祕書長呂太郎指出，刑法第47條第1項規定「受徒刑執行完畢，5年之內再犯有期刑徒之罪者為累犯，加重本刑1/2」，大法官認定沒有違反憲法一行為不二罰原則，也就是累犯加重其刑，並無違憲。

但是若是不分情節，累犯一律加重最低本刑，就算累犯適用刑法第59條所指的犯罪情輕、可憫恕，原可減輕其刑，仍加重其刑的情況，明顯過苛侵害人身自由，已違反憲法罪刑相當及比例原則，就此部分，法務部從今天解釋公布起2年內，須修法，在修法前，法官就個案依此解釋意旨，裁量是否加重最低本刑。

司法院官員舉例，一名已執行徒刑完畢者，他在5年內再犯罪，於車站內偷拿一支筆，法官審酌，他認罪且犯罪情節輕微，所涉加重竊盜罪為本刑6個月以上、5年以下有期徒刑，因現行累犯一律加重最低本刑，因此法官最低只能判7個月徒刑，他就無法易科罰金，必須去關；大法官認為像這樣的案件，過苛侵害人身自由，今天宣告違憲，今天起法官在審理這樣的案件，就可以只判6個月，使他可以易科罰金。

此外，刑法第48條前段規定：「裁判確定後，發覺為累犯者，依前條之規定更定其刑。」呂太郎指出，這與憲法一事不再理原則有違，非為維護極重要的公共利益，因此今天解釋公布後失效，也使得刑事訴訟法第477條第1項規定：「依刑法第48條應更定其刑者 ...由該案犯罪事實最後判決之法院之檢察官，聲請該法院裁定之。」也一併失效。（編輯：張銘坤）1080222

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