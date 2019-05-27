中選會人事同意權案28日立院投票 藍綠再掀攻防

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠兩黨都祭出甲級動員，將再掀起議事攻防。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院會明天將進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，立法院內政委員日前兩度排審都遭國民黨杯葛，無法順審查；明天院會藍綠兩黨都祭出甲級動員，將再掀起議事攻防。

立法院內政委員會4月11日排審中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，但因國民黨立委杯葛，李進勇進不了會議室，會議就在行政院秘書長李孟諺口頭報告後，會議就休息。

內政委員會4月24日再次排審李進勇人事同意權案，李進勇一早雖順利進到會議室，但因朝野立委在台前爆發推擠衝突，李進勇無法上台備詢；內政委員會召委、民進黨立委張宏陸宣告，因場面混亂停止詢答，民進黨在人數優勢下，完成審查，提請院會處理。

立法院程序委員會21日處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，經表決後，通過民進黨立法院黨團的提案，將於28日在立法院會處理。

立法院長蘇嘉全今天下午召集朝野協商酒駕相關法案，但國民黨立法院黨團總召江啟臣指出，中午就發現議場內已有民進黨立委在主席台上，還將門都反鎖，是要護航李進勇，並指蘇嘉全與民進黨團串通，國會議長不中立。

民進黨團書記長鄭運鵬則說，立法院的議事攻防本來就是爾虞我詐，民進黨團得知國民黨團上午很罕見地有甲級動員的黨團會議，也探聽到國民黨團對於明天院會將強力杯葛，為避免肢體衝突，希望議事順利進行，於是就採取「比較來無影、去無蹤」的方式，先把主席台維持下來。

最後，蘇嘉全說，議場內要全部都清空，不准任何黨團成員滯留，剛才是有參訪團，才有立委跟著進去，「我們現在已經要求，所有黨團不准進入議場」，並認為這只是插曲；民進黨立委也在蘇嘉全要求下，離開議場。（編輯：林沂鋒）1080527

立法院28日排審中選會主委人事案，民進黨籍立委李俊俋（左起）、林靜儀、吳玉琴、陳賴素美、蔣絜安、陳素月及蕭美琴（後右）等人27日搶先進入立法院議場，一度占據主席台，後來全都離開議場。中央社記者施宗暉攝 108年5月27日