高速公路開軍機難度高 達陣飛官揭密原因

（中央社記者游凱翔彰化28日電）空軍戰機今天成功完成彰化戰備道起降任務，駕駛IDF戰機的許國茂上校表示，戰備道起降難度高，但戰時機場是優先被攻擊目標，此訓練有其必要。

漢光35號「彰化戰備道戰機起降訓練」清晨6時20分在彰化國道中山高速公路進行，F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機及E-2K預警機成功降落、起飛。

此次演練最大的亮點，是經由「鳳展專案」改良的F-16V首度在媒體、民眾前亮相，當所有戰機全數完成降落、整補、再起飛等操演課目時，鄰近的大批民眾紛紛鼓掌，甚至揮舞國旗替國軍加油。軍方統計，此次共出動1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓。

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駕駛IDF戰機、飛行總時數2583小時，在此次操演擔任IDF任務領隊的空軍第三聯隊長許國茂上校受訪表示，戰備道起降的難度很高，因為比一般跑道短、窄，且材質也不一樣，如果再加上天候影響，難度會更高，但戰備道訓練有其必要，因為在戰爭發生時，機場是敵軍首要攻擊的目標。

由於原本氣象預報彰化地區清晨恐有雷雨發生，但在操演期間未下雨，甚至一度太陽還露臉，許國茂因此笑稱，今天的天氣是這個月演練以來最好的一次。

他也說，為了完成此次訓練，空軍事前在清泉岡機場的滑行道上，透過一比一場景的模擬執行移地訓練，而現在的戰機上都有GPS，也可以定位點進行進場（降落）參考，地面也有導航、輔助燈光、戰術導航儀等設施。

駕駛F-16V戰機、飛行總時數2355小時，在此次操演擔任F-16V任務領隊的空軍第四聯隊上校隊長林猷翔表示，F-16V的武器介面按照當初對美採購進行提升，尤其新型AESA雷達，較過去的APG-68脈衝都卜勒雷達，可以看得更遠，至於操作是一樣的。

林猷翔也說，此次操演最辛苦的其實是機務室同仁，讓飛機在狀況良好的情況下，順利完成任務。

在此次戰備道操演中擔任干擾槍操作人員的空軍第三聯隊作戰士李中興士官長受訪表示，此系統由國家中山科學研究院研發，為手持機動式設備，可扛在肩上發射。頻率涵蓋GPS與ISM訊號，在搜索範圍內發射干擾電波，使無人機失去控制原地迫降，有效距離可達1100公尺。（編輯：鄭雪文）1080528