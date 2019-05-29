南迴體操之父董恆毅 單槓護學生意外倒地死亡

台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅29日下午學生單槓訓練時，他護槓接下學生後忽然往後倒，送醫不治。（圖取自董恆毅臉書facebook.com）

（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東知名體操教練、台坂國小老師董恆毅今天下午學生單槓訓練時，他護槓接下學生後忽然往後倒，失去生命跡象，送醫後不治，震驚台東。

台東縣政府教育處長林政宏聞訊表示「怎麼會這樣」，他說，董教練當時是在保護學生練習，接到學生後往後仰，倒下的地方是軟墊，為什麼那麼嚴重，「他的過世不僅是台東的損失，也是台灣體壇的重創」。

林政宏難過地說，董教練一手成立台坂國小體操隊，帶領偏鄉小朋友參加各項體操比賽，聞名全國，更是獲獎無數。

59歲的董恆毅是卡大地布部落卑南族人，20多年前從北部回到台東，當時看到南迴線上排灣族小朋友放學後到處亂跑，且無心向學，於是帶領學生練體操，甚至自掏腰包幫學生進補。他告訴學生：「如果你想成功，一定可以找到方法；如果你不想做，一定會找到千百個理由。」

董恆毅培育出無數優秀選手，包括體操國手游朝偉；南迴線偏鄉小朋友在董恆毅的無私付出和關懷下，「翻出」一片天，在體操界創下「後山傳奇」。

台東縣消防局大武大隊達仁分隊今天下午5時許接獲通報，台東縣達仁鄉台坂國小體操館有老師倒地不起，消防人趕到現場發現是知名體操教練董恆毅，當時已經沒有生命跡象。

依現場學生說，當時教練帶學生做單槓訓練，董教練在一旁護槓，一名學生下槓時，教練順利讓學生平安落地，卻忽然往後躺，失去意識緊急送醫。台東馬偕醫院表示，董恆毅送醫時已無生命跡象，搶救後宣告不治，死因有待檢察官和法醫相驗。（編輯：黃世雅）1080529