華為陷風暴 愛立信諾基亞搶占5G地盤

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美國防堵中國電信大廠華為參與5G網路布建，又設法切斷華為技術與零組件供應鏈。華為深陷困境，屈居下風多年的愛立信與諾基亞趁勢攻城掠地，積極在5G設備市場瓜分地盤。

諾基亞（Nokia）與愛立信（Ericsson）今天宣布，將成為日本電信商軟體銀行（SoftBank）升級5G網路的主要設備供應商。對全球電信設備霸主華為來說，發動法律戰挑戰華府圍堵措施之際，失去軟銀這一大客戶，肯定不好受。

華爾街日報報導，軟銀琵琶別抱前，愛立信近期才從華為手中搶下丹麥電信商TDC的生意，並已拿下18筆這類「設備替換」合約。諾基亞最近也替換伏德風（Vodafone）在德國使用的部分華為設備。

美國以威脅國安為由遊說盟邦封殺華為設備，究竟導致華為流失多少客戶，目前還不清楚。華為發言人堅稱，美方指控未對華為5G業務產生顯著影響。

報導指出，隨著美國加強對華為施壓，愛立信與諾基亞積極瓜分華為流失的地盤，競爭日趨激烈。以營收計算，諾基亞與愛立信分居全球第2大、第3大電信設備廠商，近幾季逐漸擺脫虧損，此時搶走華為和彼此的客戶，攸關這兩家北歐廠商能否東山再起。

芬蘭諾基亞與瑞典愛立信曾主導電信設備產業，過去10年，淪為華為與其他中國廠商激烈競爭下的受害者。4G網路成熟後，西方設備廠商一度吃盡苦頭，如今5G時代近在眼前，電信與網路供應商大舉採購設備，龐大商機再現。

市場研究機構Dell'Oro估計，若排除服務，光是供應2G、3G、4G和5G網路基礎設施，就有年營收約300億美元（約新台幣9483億元）的商機。

路透社上週報導，澳洲情報單位測試後發現，5G網路可能淪為他國刺探情報和癱瘓公共設施的漏洞，促使美國將5G設為打擊華為的主戰場。美方官員質疑，華為可能被迫從事間諜活動或癱瘓別國網路；華為堅稱不受北京當局控制，並指美國未曾提出有力證據。

電信業為行動通訊網路換代大舉採購設備，是至少10年才有一次的商機，5G因而成為兵家必爭之地，各家設備大廠都有輸不得的壓力。

華為被認為在5G網路發展上領先群雄，為衡量美方圍堵華為成效，市場分析師格外關注5G布建所需的無線接取網路（RAN）銷售情況。

華為電信設備在美國吃不開，近年仍在RAN領域迅速成長。根據Dell'Oro數據，2016年至2019年，華為在北美以外的RAN市占率提升2個到3個百分點；愛立信與諾基亞各滑落約1個百分點，合計市占率拚不過華為。除了3大廠商捉對廝殺，三星（Samsung）RAN市占率也快速提升。（編輯：陳永昌）1080530