屏東三軍聯合演訓 1.4萬發彈藥齊射場面壯觀

（中央社記者游凱翔屏東30日電）國軍今天清晨在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」演習，陸海空軍共出動3000名官兵，超過20波次實彈射擊、1萬4000發各式彈藥，現場火光四起、硝煙瀰漫，場面相當壯觀。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日登場，今天進入第4天，第四作戰區出動陸、海、空三軍將在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練。

此次演訓出動各式軍武裝備，包括RF-16偵照機、F-16及IDF經國號戰鬥機、AH-1W眼鏡蛇直升機、AH-64E阿帕契直升機、濟陽艦、光六飛彈快艇、雷霆2000多管火箭、M109A2自走砲、M110A2自走砲、CM-11勇虎式戰車、CM22型迫砲車、搭載40榴彈機槍的CM-33雲豹裝甲車、搭載30鏈砲的CM-34雲豹裝甲車。

軍方表示，上午在屏東縣滿豐訓場、昌隆訓場、加祿堂海灘等地，採異地同步、實彈、全裝模式進行演練，全程依據防衛作戰構想及實際作戰場景，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸等方式，對潮州、屏東一帶突擊進犯。

國防部則規劃媒體於滿豐訓場採訪實彈射擊，此演訓也是第四作戰區在漢光期間規模最大的實彈射擊，共出動3000名官兵，超過20波次實彈射擊、1萬4000發各式彈藥。

演練一開始，模擬敵軍在空軍掩護下，大批船團集結枋山外海企圖搶灘登陸，國軍立刻實施第一波「濱海決勝」操演，由空軍F-16、IDF戰機、海軍濟陽艦、陸軍雷霆2000多管火箭率先對敵實施遠程攻擊、削弱戰力。

其中，國造雷霆2000多管火箭每車共掛載3箱、共60枚MK15火箭彈，展現陸軍灘岸殲敵作戰致勝的關鍵武器效能。

第二波「灘岸殲敵」作戰操演，則由AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機率先對海面目標實施攻擊，並以M109A2、M110A2自走砲、CM-11勇虎戰車、CM-23迫砲車、CM-34雲豹甲車，分別對海上目標射擊，均成功擊中目標。

當殘餘假想敵更接近岸邊時，各式戰車、自走砲持續射擊，眼鏡蛇及阿帕契攻擊直升機也再度投入攻擊，包括CM-33雲豹裝甲車的40公釐榴彈機槍，及地面各式機、步槍同步開始進行陣地防護射擊，現場砲聲隆隆、硝煙四起，場面相當壯觀。

軍方指出，此次操演也特別將由軍備局研製、搭載MK44砲塔的30鏈砲雲豹裝甲車納入操演，有效射程為2000公尺，相較現行40公厘榴彈槍車型具備反裝甲能力，無論火力、防護力，均能有效提升整體作戰能力，成為新一代捍衛台海的堅實戰力。（編輯：蘇龍麒）1080530

國軍30日清晨在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」演習，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸，M110A2自走砲車朝海上目標射擊。中央社記者王飛華攝 108年5月30日

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習30日進入第4天，第4作戰區出動陸、海、空三軍在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練。圖為空軍F16戰機拋射熱焰彈。中央社記者王飛華攝 108年5月30日

國軍30日清晨在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」演習，空軍F16戰機拋射熱焰彈。中央社記者王飛華攝 108年5月30日

國軍30日清晨在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」演習，模擬敵軍採空降突擊作戰、船團突擊登陸，AH-64E阿帕契攻擊直升機率先對海面目標發射地獄火飛彈。中央社記者王飛華攝 108年5月30日