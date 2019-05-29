國軍實施反機降操演 總統著迷彩服親臨視導

（中央社記者王承中新竹29日電）總統蔡英文今天身著國軍數位迷彩服，視導國軍實施的「反機降對抗操演」。國軍第三作戰區表示，此次操演動員官兵200多人，並出動阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機等新銳武器，驗證國軍反機降能力。

漢光35號演習實兵驗證進入第3天，蔡總統今天下午身著國軍數位迷彩服，在國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發及參謀總長李喜明陪同下，視導國軍在湖口營區實施的「反機降對抗操演」。國軍第三作戰區指出，本次操演計官兵200餘員，派遣包括阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機、CM-11勇虎式戰車等9項34件武器參與演練。

蔡總統在抵達操演現場後，操演隨即展開，而蔡總統、嚴德發、李大維、李喜明等人也一邊聽取現場指揮官的說明，一邊觀看官兵操演的過程，整個操演歷時約20分鐘結束，蔡總統也隨即離開。據了解，蔡總統將前往探視昨天因操演受傷的官兵。

國軍第三作戰區表示，本次操演採縮短距離演練，由特戰指揮部特戰連擔任攻擊軍，假想敵軍在其空軍掩護下完成機降並成功建立著陸場，以利後續兵力增援；而裝甲542旅擔任防衛軍，在接獲支援申請後，在砲兵火力與陸航直升機掩護下進行掃蕩，殲滅進犯的敵人。

國軍第三作戰區指出，操演的目的在使國軍幹部熟悉指參作業程序，指揮部隊依計畫投入戰鬥，達到磨練幹部戰場管理及兵力運用能力，同時提升兵種協同作戰效益。近期鋒面過境，官兵仍不畏風雨在惡劣環境下訓練，就是為了應變敵人的各項可能威脅，保障國人生命財產安全。（編輯：李信寬）1080529