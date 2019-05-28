戰機成功完成戰備道起降 民眾揮舞國旗鼓掌加油

「漢光35號」演習彰化戰備道起降實兵操演，28日在彰化舉行，有民眾在戰備道旁揮舞著大國旗。中央社記者吳家昇攝 108年5月28日

（中央社記者游凱翔彰化28日電）國軍三型主力戰機（F-16V、幻象2000、IDF經國號）今天清晨成功在彰化戰備道降落、起飛，民眾鼓掌、揮舞國旗替國軍加油；軍方統計，共出動1636人、215部車輛、13架飛機參訓。

漢光35號「彰化戰備道戰機起降訓練」清晨6時20分在彰化國道中山高速公路進行，包括愛國者二型、三型飛彈發射車等兵力在高速公路旁警戒，F-16V、幻象2000、IDF經國號戰機及E-2K預警機成功降落、起飛。

此次演練最大的亮點，則是經由「鳳展專案」改良的F-16V首度在媒體、民眾前亮相，當所有戰機全數完成降落、再整補、起飛等操演課目時，鄰近的大批民眾紛紛鼓掌，甚至揮舞國旗替國軍加油。軍方統計，此次一共出動1636名相關人員、215部車輛、13架飛機參訓。

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這次的戰備道起降演練，是繼民國103年民雄戰備道後再次進行演練，更是總統蔡英文任內首次戰備道演練，蔡總統親自校閱並致詞；另外，原本氣象預報彰化地區恐有大雨，因此空軍已備妥「正常起降」、「進場但不降落」、「任務取消」3個方案，但天公作美並未下雨，甚至一度出太陽，讓軍方鬆了一口氣。

針對此次的操演構想，軍方指出，主要模擬共軍對台灣重要防護目標、飛彈部隊、雷達及機場陣地實施空襲，造成部分機場跑滑道受損，導致戰機無法實施起降，而三型機及E-2K預警機依照命令轉降戰備道，執行戰機油彈整補作業。

軍方強調，因應共軍各型導彈對台的機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降的重要備援之一，因此在後勤支援配套的訓練下，可以有效延續台灣的空軍戰力。

演練一開始，在國防部聯合作戰中心下達協同作戰支援命令後，分別由海軍陸戰隊紅雀無人機、陸軍OH-58D直升機執行戰場偵蒐，AH-1W眼鏡蛇直升機擔負空中警戒，並由CH-47SD直升機支援航材運補，最後則依序完成F-16V、IDF、幻象2000及E-2K油彈整補作業，隨即再次起飛。

根據高速公路局服務網站刊載，目前戰備跑道共有4段，分別是「國1彰化花壇（彰化-員林）」、「國1嘉義-民雄」、「國1台南-麻豆」、「國1仁德-岡山」；另外，「國1桃園-中壢」已在西元2006年3月解除使用。而戰備跑道均為4線車道，區隔北上及南下的分隔島可移除。（編輯：鄭雪文）1080528