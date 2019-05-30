國車國造之光 30鏈砲雲豹裝甲首次實彈射擊成功

國軍第四作戰區30日在屏東滿豐訓場進行三軍演訓，最大的亮點，莫過於由軍備局研製、搭載美製30公厘練砲的雲豹裝甲車，首次採全員全裝、實兵實彈進行射擊。中央社記者游凱翔攝 108年5月30日

（中央社記者游凱翔屏東30日電）國軍第四作戰區今天清晨在屏東滿豐訓場進行三軍演訓，最大的亮點，莫過於由軍備局研製、搭載美製30公厘鏈砲的CM-34雲豹，首次採全員全裝、實兵實彈進行射擊，為國車國造之光。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日登場，今天進入第4天，第四作戰區出動陸、海、空三軍清晨在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，出動各式軍武迎擊欲進犯的敵目標，而這場演練也是第四作戰區在漢光演習期間規模最大的演訓，動員3000名官兵、超過20波次、1萬4000發的各式彈藥實彈射擊，現場硝煙瀰漫。

而這場演練最大亮點，則是由軍備局研製，搭載美製30公厘MK44鏈砲、具備反裝甲能力的CM-34雲豹八輪甲車，首次以全員全裝、實兵實彈方式進行實彈射擊，並執行「海上一公里機槍靶」、「近岸武器目標區」射擊，均成功擊毀目標。

陸軍司令部獲得管理組組長吳來益上校受訪表示，CM-34有效射程為2公里，相較現行CM-33搭載40公厘榴彈機槍車型，無論火力、防護力，更能有效提升整體作戰能力，可貫穿敵人的兩棲戰鬥車、輪型甲車。

30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，具備反裝甲能力。中央社記者游凱翔攝 108年5月30日

吳來益也提到，CM-34去年底實施作戰測評時，在1公里外的距離，以穿甲彈成功貫穿5公分厚的鋼板，證明其威力強大。而去年測試的這塊鋼板，軍方也將它豎立在CM-34旁供媒體拍攝。

吳來益說，CM-34從民國102年起開始設計、研發，從無到有是很不容易的過程，從「看到哪、打到哪」的觀瞄及射控系統、砲塔組裝的過程相當艱難，但透過今天的實彈射擊，不只給官兵很大的信心，更能宣誓國防自主的決心。

30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力，目前國軍已向美商採購逾40萬發的30公厘穿甲彈。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，預計112年完成量產284輛。（編輯：蘇龍麒）1080530

由軍備局研製、搭載美製30公厘練砲的雲豹裝甲車，30日首次採全員全裝、實兵實彈進行射擊，並將泥土塗抹在車身、隱蔽在草叢後方。中央社記者游凱翔攝 108年5月30日

由軍備局研製、搭載美製30公厘練砲的雲豹裝甲車30日首次實彈射擊，由左至右分別是高爆彈、穿甲彈及訓練彈。中央社記者游凱翔攝 108年5月30日