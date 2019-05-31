蔡總統：台灣民主絕對不是金錢可收買

國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然日前表示「管他什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽」引發議論，總統蔡英文（圖）表示，她不能認同這句話，更何況這句話竟然來自民選議員。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北31日電）中國捐款苗栗南莊國中，國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然表示「給我錢誰就爸媽」引起論戰；總統蔡英文今天在臉書表示，她不能認同這句話，台灣的民主絕對不是金錢可以收買。

苗栗南庄國中4月間接受中國廠商捐助營養午餐經費引發統戰爭議，學校事後退回捐款盼平息紛爭。鄭聚然日前表示「管他什麼統戰，誰給我錢誰就爸媽」、「誰給我錢誰老大」，引發議論。

蔡總統下午在臉書粉絲團表示，她不能認同這句話，更何況這句話竟然來自民選議員。她也不能認同「實現和平統一，一國兩制要靠媒體努力」這句來自中國全國政協主席汪洋的話，他當面說給台灣某些媒體的高層聽。

蔡總統指出，台灣的民主，絕對不是金錢可以收買。北京當局也不該干預台灣的新聞自由、意圖破壞台灣的民主。

蔡總統說，北京當局對台灣統戰滲透的意圖，非常公開且明白。身為總統，她有責任告訴大家政府的立場，這段時間以來，台灣的國安單位及陸委會不斷的針對統戰滲透進行修法與相對應的防範措施。

蔡總統強調，她的立場很清楚，就是：「我們反對統戰，反對一國兩制，堅守中華民國台灣的主權和尊嚴。民主國家，人民就是自己的主人，我們替自己的未來做決定，一起把國家顧好」。（編輯：黃國倫）1080531