韓國瑜：願承擔重要職務 不惜為中華民國粉身碎骨

高雄市長韓國瑜（前中藍色襯衫者）1日下午到總統府前凱達格蘭大道出席由挺韓民間團體主辦的造勢大會，在熱情韓粉簇擁下登台致詞，現場「凍蒜」聲不斷。中央社記者裴禛攝 108年6月1日

（中央社記者余祥台北1日電）高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬今天下午出席在凱道舉辦的誓師大會，在民眾「庶民選總統，團結台灣」的歡呼聲中進場。韓國瑜宣示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。

力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，現場擠滿支持民眾，國旗飄揚，雲林縣長張麗善與國民黨多位立委、中常委都到場力挺。韓國瑜約在下午4時45分抵達現場，一路花了15分鐘才走到台上。

韓國瑜二度向支持者鞠躬，第一次鞠躬是感謝大家對他的支持，第二次鞠躬，是向這段時間因支持他而被被抹黑的支持者致歉。

韓國瑜說，有人問他最近的心情怎麼樣，他18歲離開爸媽坐火車到高雄陸軍官校就讀，接受軍事訓練，就沒有怕過，就算遇到造謠、抹黑都不怕。可是他現在開始害怕，怕的是中華民國的未來，怕一大堆台灣人民正在受苦，所以他提出，無論誰當總統都要「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜說，總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果有機會承擔重任，在國防上，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，須保證任何情況下對方不敢掀起戰端；外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」；至於兩岸關係一定要穩定，民進黨為了喊出愛台灣把2300萬人帶著一起衝撞兩岸議題，但從事政治工作，不愛台灣，會去愛菲律賓嗎？「愛台灣和顧主權都是廢話，誰當總統都要做，不是拿來騙選票。」

韓國瑜也很擔心，台灣年輕人未來的處境，年輕人面對失業率居高不下、被低薪困住、住房困難，他的生命已經接近黃昏，若他們這一代無法為台灣年輕人打造一個好的環境，離開這個世界時是羞恥的，手上有權力，卻不珍惜人民、不能讓國家安全、讓人民安居樂業，有什麼臉從事政治活動。

高雄市長韓國瑜（中）1日下午在總統府前凱道出席「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，支持民眾擠滿現場，在韓國瑜進場時熱情簇擁，高呼口號表達力挺。中央社記者王飛華 108年6月1日

韓國瑜表示，下一任總統對外一定要全力跟美國、東南亞等國家簽訂自由貿易協定，對內則迫切需要建立自由經濟貿易區，連成點線面，當貿易障礙排除，台灣競爭力會一飛沖天。

「很多人說我是土包子、講起話來很土，」韓國瑜說，他們都錯了，他只是跟基層在一起，莫忘世上苦人多。

韓國瑜說，他不是經濟學家，但華人世界改革經濟最成功的3位，一位故總統蔣經國學的是政治，但善用人才，建設十大建設、新竹科學園區，第二位是新加坡建國總理李光耀，是學法律的，第三位則是前中共領導人鄧小平，是學軍事的，一樣改革大陸經濟。

韓國瑜說，一個國家領導者只要4件事情做好，第一，確定國家發展總目標，要台灣安全，人民有錢，第二，要以身作則、不貪不取，做文武百官和人民的表率，第三，要善用人才，第四，具備同理心，具備這4要件就是中華民國未來的總統。

韓國瑜批評，民進黨在去年九合一選戰大敗後，毫無改變，對台灣民主政治傷害，對經濟的無能，外交、兩岸困境，台灣人民真的受不了了，蔡總統說經濟是20年來最好的時候，人民無感，3年前蔡總統講「謙卑、謙卑、再謙卑」，現在變成「權力、權力、愛權力」，太可怕了。

韓國瑜最後表示，2020是中華民國生死保衛戰，民進黨3年來的執政太差，因此他鄭重宣布，2020將承擔任何重要的職務，不惜為中華民國粉身碎骨，一定要團結所有力量，讓鬼混的政黨、政治人物下台。（編輯：黃國倫）1080601

挺韓團體主辦「決戰2020、贏回台灣」造勢大會，1日下午在總統府前凱達格蘭大道舉行，高雄市長韓國瑜的支持者擠滿凱道與景福門圓環，熱情搖旗吶喊。中央社記者王飛華攝 108年6月1日

挺韓團體凱道造勢 蔣萬安等立委出席

（中央社記者余祥台北1日電）挺韓團體今天在凱道為高雄市長韓國瑜舉辦誓師大會，誓言要把庶民送進總統府。雲林縣長張麗善今天出席力挺，張麗善說，台灣需要了解農漁民、能為基層發聲的人，拜託大家支持雲林女婿韓國瑜。

力挺韓國瑜選總統的多個民間團體下午舉辦「決戰2020．迎回台灣」全國團結造勢活動，表定下午3時開始，但不到中午凱道已經擠滿人潮，過程中一度下起大雨，仍澆不熄韓粉的熱情，主辦單位下午4時多宣布現場超過30萬人，主辦單位也表示，韓國瑜將在6月8日與支持者在花蓮見面。

雲林縣長張麗善率15位雲林縣議員北上力挺，國民黨立委沈智慧、林德福、陳玉珍、蔣萬安、李彥秀、陳宜民、呂玉玲、林奕華、陳學聖、柯志恩都到場力挺，還有國民黨中常委姚江臨、李德維、曾文培、游家富、李昭平、劉大貝、蕭景田等也出席表達支持。

張麗善日前已公開支持韓國瑜，張麗善致詞時說，看到現場有這麼多人支持、疼惜雲林女婿，她內心很感動，身為雲林大家長的她一定會全力以赴、站出來感謝大家相挺雲林女婿。

張麗善說，雲林縣是農業縣，真的需要能為農民、漁民、基層民眾發聲的人，韓國瑜的封號是未來的庶民總統，但他現在受到無情的抹黑、打壓，儘管在這樣的情形下，大家一樣風雨無阻，從南到北、甚至從離島集結在凱道，她除了感謝還是感謝。

張麗善也提到，國民黨內初選人選，無論是前新北市長朱立倫、前立法院長王金平、鴻海董事長郭台銘或韓國瑜，每一位都跟她很有交情，但相信大家可以理解，身為雲林的一份子一定要挺韓國瑜，盼初選過程中大家理性看待，盼韓國瑜最後在初選出線，韓國瑜一定可以代表基層心聲，拜託大家支持韓國瑜。（編輯：黃國倫）1080601

國民黨總統初選競爭激烈，力挺高雄市長韓國瑜的多個民團1日舉辦「決戰2020、迎回台灣」造勢活動，不到中午凱道周邊已擠滿人潮，主辦單位下午2時30分更宣布現場超過15萬人，人潮越過景福門，湧到中山南路。中央社記者王飛華攝 108年6月1日