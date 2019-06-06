救國團招攬高中生去中國 陸委會認定與中共統戰單位合作

（中央社記者繆宗翰台北6日電）媒體報導，救國團近期招攬高中生赴陸，並稱「協助學員評估未來升學就業趨向」。陸委會發言人邱垂正今天表示，活動合作單位是陸方文化部外圍統戰機構，政府將密切關注。

據報導，救國團今年暑假將推出「兩岸青年上海行」、「七彩雲南活動隊」等活動，招攬高中生赴陸，並宣稱要「協助學員評估未來升學就業趨向」。

大陸委員會下午舉行例行記者會，對於媒體記者相關提問，邱垂正表示，此活動的陸方主辦單位是雲南省昆明市台灣同胞聯誼會、中華文化聯誼會，是中國大陸文化部的外圍機構也是對台統戰組織，具濃厚官方色彩。

他表示，陸委會已經請教育部聯繫、提醒相關學校，不宜呼應陸方對台統戰作法，包括協助宣傳及張貼活動資訊等。

對於救國團舉辦相關活動，邱垂正強調，根據兩岸條例第23條規定，台灣地區與大陸地區及其他地區的人民、法人團體及其他機構，未經許可不得在台從事為陸方教育機構招生事宜，或居間介紹的行為。陸委會將持續關注該活動進行情況。（編輯：林克倫）1080606