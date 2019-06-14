王建民為悍將開球 投了一顆挖地瓜

（中央社記者楊啟芳新北14日電）中華職棒富邦悍將今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，二軍投手教練王建民開球，結果投了顆挖地瓜。他笑說：「我這幾天有苦練過，但還是沒有辦法掌控那顆球。」

世界12強賽中華隊總教練洪一中昨天宣布，由王建民擔任中華隊牛棚教練，之後也會請他到美國觀察旅外選手。王建民表示，當時是聯盟和經紀公司談，之後經紀公司再來問他願不願意。

王建民指出，剛開始其實有考慮一下才答應，他說：「因為我沒當過真正的牛棚教練，現在要從二軍那邊開始學習，每天都到牛棚等投手教練打電話來。」對於首次以教練身分在中華隊，王建民說：「滿奇怪的，以前都是球員身分，這次是教練身分，有點不習慣。」

王建民說：「希望能幫助台灣的球員，盡量回饋，把自己知道的教給他們。」洪一中昨天也提到，希望借重王建民的經驗，傳承給選手。王建民則指出，中華隊投手以往比較容易想太多，會鼓勵選手專注，不要想太多，只要把球壓低、減少傷害最重要，每顆球投出去都要保持平靜。

除了從現在開始學習當牛棚教練，王建民表示，差不多8月會去美國一趟，到時中職秘書長馮勝賢也會一起到美國，再去看旅外球員，用錄影的方式回報給總教練洪一中。

至於王建民今天在新莊棒球場為富邦悍將開球，結果投了一顆挖地瓜，他笑說：「我這幾天有苦練過，但還是沒有辦法掌控那顆球。」

王建民搭配的捕手為悍將投手游霆崴，他9日生涯初登板就奪下首勝，其實之前游霆崴曾遇到長達2年的低潮，經過王建民幫助後重拾身手。王建民也說：「看他勝投滿感動的，從剛進來球速120幾（公里），可以丟到140幾，成長很多，有讓大家看到這個訓練有用，可以朝這個方向繼續成長。」（編輯：吳協昌）1080614

中職富邦悍將隊二軍投手教練王建民（左）14日在新莊棒球場開球，開球後與悍將選手擊掌致意。中央社記者張新偉攝 108年6月14日