國民黨總統初選拚勝出 韓造勢郭下鄉朱提政策

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨總統初選開跑，高雄市長韓國瑜今天在雲林造勢，展現陸軍實力；鴻海董事長郭台銘走訪台南、嘉義，出席大學畢業典禮，搶攻年輕選票；前新北市長朱立倫參訪社會住宅，盼用好政策爭取支持。

國民黨總統初選全民調將在7月8日至14日進行，7月15日公布民調結果，此次共有5組參選人，包括韓國瑜、郭台銘、朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，黨內初選競爭激烈。

距離全民調不到一個月，韓國瑜幾乎週週造勢，6月1日、6月8日已分別參加台北、花蓮場兩場造勢，今天再出席雲林場，22日造勢活動移師台中舉辦，展現強大陸軍實力。

郭台銘日前推出首支電視競選廣告，以「佩服」黨內外手為主題，稱讚各對手的優點，廣受外界好評，他日前也透露將陸續推出競選廣告，強打文宣戰；6月底時將在他的出生地板橋舉辦與選民的交流活動。

郭台銘昨、今天持續走訪台南、嘉義地區，更受邀出席吳鳳科技大學和崑山科技大學畢業典禮，積極搶攻年輕選票。

至於朱立倫則按照自己的步調，持續參訪各地並搭配提出相關政策，今天參訪中和秀峰社會住宅，並提出社會住宅政策要搭配補助或租屋優惠等，讓年輕人買得起、也住得起。

媒體詢問，對於郭台銘拚廣告、韓國瑜拚造勢的看法，朱立倫下午參訪萬華玖樓共生公寓時說，他一直不贊成黨內初選就動員或是鋪天蓋地的廣告，應該透過政策、政績，讓大家了解台灣需要什麼。

朱立倫說，幕僚告訴他，現在年輕人很重視住房、就業、托育等議題，他會繼續務實、穩健提出好的政策，盼獲大家肯定。（編輯：郭萍英）1080615