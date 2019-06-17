王金平重申選到底 強調不會退黨

（中央社記者劉冠廷台北17日電）宣布不參加國民黨總統初選的前立法院長王金平今天重申，他會選到底，但未來怎麼選到底目前不知道，世事如棋，變化難測；他並強調，他不會退黨，說他會退黨的是不了解他。

王金平日前宣布不參與國民黨總統初選，但近日仍繼續勤走基層，團結國民黨的力量，他今天在接受廣播節目專訪時表示，他不參加初選不是退出初選，這是不一樣的，而他不參加初選，與高雄市長韓國瑜無關。

主持人尹乃菁詢問，投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘是否有來尋求支持，王金平說，沒有正式，但有問他一些相關的問題；至於是否會將力量灌注到郭台銘，或其他參選人身上，王金平說，他要選到底，但要怎麼選他現在很難說明，他現在主要的工作就是繼續團結各方的力量與資源，為國民黨要翻轉執政權來奉獻。

但王金平也說，如果提名郭台銘，他當然全力支持，尹乃菁追問，若國民黨提名郭台銘，是否會去擔任副手，王金平說，現在沒有任何想法。

尹乃菁質疑，這樣很妙，王金平該如何參選到底，王金平指出，這世事如棋，變化難測，未來情勢怎麼演變不知道，還有好多個月，到正式登記競選還有5個月，這中間要發生什麼事情都不知道，所以他要準備，這準備若黨需要，當然為黨所用。此外，他也強調，他不會退黨，講他會退黨是不了解他。

面對有韓國瑜的支持者主張要直接徵召韓國瑜，但也有人認為韓國瑜應該退出初選，做好高雄市長，對此，王金平說，國民黨能重新拿回高雄市的執政權，這是非常重要的事，也是關係到國民黨後來的發展，若能坐陣穩固高雄，當然是最好，對國民黨再贏得2020也是很大的幫助。

王金平指出，韓國瑜已經宣布要投入初選，當然就會有許多不確定，有些人就會認為高雄市會有若干情勢的變化，而韓國瑜是否能夠獲得提名，或順利當選，都還是不確定因素，所以能夠穩住高雄當然是最好，因此現在無論如何，韓國瑜在競選時，將高雄市政穩住，讓市民能夠接受，這樣會比較好。（編輯：趙蔚蘭）1080617