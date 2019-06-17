韓國瑜突然拜會 王金平：已超脫三界不尷尬

高雄市長韓國瑜（左）17日出席國民黨立法院黨團會議，隨後又到立法院鎮江會館拜會前立法院長王金平 （右），兩人握手致意。中央社記者施宗暉攝 108年6月17日

（中央社記者劉冠廷台北17日電）高雄市長韓國瑜今天北上立法院，並拜訪前立法院長王金平，兩人互動成為焦點。王金平表示，他沒有要參加初選，已經超脫三界，不會尷尬，且兩人關係本來就好，不需修補。

韓國瑜今天為爭取登革熱疫情防治補助款到立法院，拜會國民黨黨團，以及高雄市所選出的民進黨立委，為高雄爭取相關補助，隨後前往拜會王金平。

由於正值國民黨總統初選之際，原先態度積極的王金平日前宣布不參加初選，且傳出與韓國瑜造勢成功有關，讓這場會面備受關注。

兩人除了談到防疫問題外，也在媒體面前閒話家常，韓國瑜對王金平說，「院長好像瘦了一點」，但感覺年輕，氣色也不錯，不像他瘦了但比較老。

韓國瑜也為突如其來的拜訪，向王金平說不好意思，陪同的國民黨立委黃昭順則說，韓國瑜說來到立法院，「老大在這，不來不行」；王金平打趣說，「老大在綠島」。

王金平會後接受訪問時，被問到和韓國瑜見面是否會尷尬，他說，不會，怎麼會，他又沒有參加初選，已經超脫三界了。

現場記者詢問，由於近日媒體不斷報導兩人關係，韓國瑜此次是否是來示好，王金平說，他不會談到這個問題，今天根本不談競選的問題。記者追問，兩人關係是否有修補，王金平表示，關係本來就很好，哪有什麼要修補。

王金平也指出，韓國瑜來看他，讓他感到有比較意外，主要是因為登革熱以及一些經費的問題，「當然我們要盡力協助他」。他認為，疫情的控制是最重要的，應可先動用預備金，預備金動用的同時，可以向行政院爭取經費的支持。

此外，韓國瑜22日將參加台中造勢活動，但台中市長盧秀燕表示不會出席，臉書湧進許多批評留言。對此，韓國瑜受訪時相當低調，僅表示他不知道。（編輯：楊玫寧）1080617