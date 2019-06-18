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江明學疑陳屍住處 檢警勘驗

最新更新：2019/06/18 11:38
歌手江明學疑似陳屍深坑租屋處，現場未留遺書。（圖取自江明學臉書facebook.com）
歌手江明學疑似陳屍深坑租屋處，現場未留遺書。（圖取自江明學臉書facebook.com）

（中央社記者王鴻國新北18日電）深坑某住宅因傳出惡臭，警消今天上午會同房東破門，發現屋內有人死亡多時，腐爛腫脹難辨，至於死者是否為房客的歌手江明學，仍待警方進一步調查確認。

有媒體報導歌手江明學在18日身亡，地點在新北市深坑的租屋處。警方上午破門，發現有一名已上吊的死者，現場未留遺書。

警方表示，由於死者死亡多時，屍體腐爛腫脹難以辨識，仍待家屬指認以確定死者身分。（編輯：屈享平）1080618

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

江明學小檔案
  • 1961年出生
  • 學歷：成功大學工業設計學系
  • 以「秋意上心頭」成為1980年代暢銷歌手，後來淡出歌壇，考取街頭藝人證照，曾長年在淡水捷運站前廣場表演。
  • 2018年9月遭警方臨檢查獲攜帶安非他命毒品，檢方考量江明學坦承吸毒且無前科，2019年2月以持有毒品罪予以緩起訴處分，期限1年，並須服60小時義務勞務。
歌手江明學（前）2018年9月遭警方臨檢查獲攜帶安非他命毒品，並坦承吸毒。（中央社檔案照片）
歌手江明學（前）2018年9月遭警方臨檢查獲攜帶安非他命毒品，並坦承吸毒。（中央社檔案照片）
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