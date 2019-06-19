吳釗燮歐洲議會錄影發聲：台灣捍衛民主抗中壓力[影]

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）外交部長吳釗燮今天首次在歐洲議會錄影發聲，表示台灣須加深理念相近夥伴關係以面對中國壓力，若台灣不能捍衛民主，對全球民主發展將是一大悲劇。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁與歐洲議會友台小組主席朗根（Werner Langen）今晚在歐洲議會議員交誼廳共同舉辦酒會，歡送第8屆歐洲議會友台小組議員並歡迎第9屆議員。

酒會亮點是吳釗燮首次以錄影方式在歐洲議會發聲，他衷心感謝即將卸任的歐洲議會議員，並期待與新加入的議員密切合作，盼在現有的堅實基礎上持續推進台歐友誼。

吳釗燮在錄影致詞中特別提到中國壓力，表示台灣和歐盟在民主、自由和人權等核心價值觀上非常接近，這奠定雙邊緊密合作的基礎；而面對中國壓力，台灣更須鞏固與友邦的外交關係，並加深與歐盟、美國及日本等理念相近夥伴的實質關係。如果台灣不能捍衛得來不易的民主，那對台灣及全球民主發展都會是一大悲劇。

由於香港政府推動修訂逃犯條例引起反彈聲浪，香港民眾6月9日、12日、16日接連大規模示威抗議，警民暴力衝突受到全球關注，除歐盟發布聲明表示，對香港市民的憂慮同感，歐洲議會近來也十分關注香港發展。

曾厚仁對現場來賓說明香港近日大規模示威及廣大台灣民眾集結聲援，這證明一國兩制失敗，提醒歐盟中國蔑視人權、司法不公，且香港民眾抗拒遣送中國受審，對其他與中國簽有引渡協定國家是一大警訊。

朗根致詞時同樣提到香港情勢，認為令人震驚的是港警對人民使用催淚彈及橡膠子彈，這再次顯示歐洲議會支持台灣民主的重要性，且無論時間長短，一國兩制並非解決方案。

今晚酒會除有榮譽主席譚諾克（Charles Tannock）、前副主席范巴倫（Hans van Baalen）等友台小組核心成員外，加計40位議員及各黨團顧問、議員助理及媒體等共約100人出席，會中也宣布下屆友台小組主席將由歐洲議會資深議員蓋勒（Michael Gahler）接任，活動圓滿成功。（編輯：周永捷）1080619