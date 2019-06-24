立委擬修法避免境外勢力干預媒體 NCC支持

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動23日下午在總統府前凱道舉行，大批民眾穿雨衣、撐傘到場響應，有人高舉自製標語表達立場。中央社記者徐肇昌攝 108年6月23日

（中央社記者潘姿羽台北24日電）反親中媒體遊行昨天舉行，NCC今天表示，將持續要求廣電媒體落實新聞專業與自律機制；對於時代力量黨團提出修正國家安全法，及民進黨立委擬推動外國代理人登記法，NCC也表態支持。

「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行23日登場，時代力量立委黃國昌、「館長」陳之漢等人與現場眾多民眾在現場高喊「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」，並要求國家通訊傳播委員會（NCC）執法要硬起來，呼籲大家要團結。

NCC今天發布新聞稿表示，了解民眾訴求與主張，基於尊重新聞自由的前提下，NCC對廣電媒體採訪製作、內容呈現方式等表現自由，均不分立場、黨派，予以尊重，但若頻道節目供應事業未能善盡新聞專業與自律問責的義務，有違反法令的狀況，將會依法辦理；對於部分自律失控的廣電媒體，NCC也已做成行政處分，要求落實新聞專業與自律機制。

至於法制面，時代力量立法院黨團日前提出國家安全法部分條文修正草案，盼能避免境外勢力影響媒體，民進黨立委也擬推動「外國代理人登記法」相關法案，以建構民主防衛機制。NCC新聞稿中表態，對於相關法案推動，均高度尊重及支持，未來將視立法進度積極配合辦理，並於法案審議時，協助提供意見。

NCC最後強調，電視事業為媒體公器，是自由民主體制不可或缺的一環，應提供視聽眾正確、公平、公正的新聞內容與節目，NCC將持續依相關法規於權責範圍內落實監理，以維護媒體專業自主，保障公眾視聽權益，並健全傳播環境發展。（編輯：黃國倫）1080624