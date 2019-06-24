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卓榮泰專訪
民進黨主席卓榮泰接受中央社專訪時表示，民進黨在2020大選不會放棄經濟議題，這是人民最有感的；另外台灣面對中國霸權，討論保衛主權議題也是絕對必要，因此經濟與主權會是並行的選戰主軸。
卓榮泰專訪
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卓榮泰專訪3/4

時力擬討論自推總統人選 卓榮泰盼溝通合作

最新更新：2019/06/24 18:56
針對時代力量下週可能討論自推總統候選人提案，民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪表示，站在台灣本土立場，大家能夠充分合作，如果其他政黨認為有足夠實力自推總統候選人，「不是我們能夠左右」，但仍會嘗試在總統、立委選舉上進行必要的合作與溝通。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日
針對時代力量下週可能討論自推總統候選人提案，民進黨主席卓榮泰24日接受中央社專訪表示，站在台灣本土立場，大家能夠充分合作，如果其他政黨認為有足夠實力自推總統候選人，「不是我們能夠左右」，但仍會嘗試在總統、立委選舉上進行必要的合作與溝通。中央社記者吳翊寧攝 108年6月24日

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北24日電）時代力量擬下週討論是否自推總統人選，民進黨主席卓榮泰今天說，其他政黨認為有足夠實力自推總統候選人，「不是我們能夠左右」，但仍會嘗試在總統、立委選舉上進行必要的合作與溝通。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢昨天共同號召「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，吸引許多年輕人冒雨參與將凱道擠爆。

時力立委徐永明上週提案要求時代力量應自提總統、副總統候選人，使得黃國昌動向備受矚目。黃國昌今天在臉書宣告，「請停止繼續散播謠言，我無意也不會參與2020總統選舉。」並強調623活動是屬於所有參與及支持的朋友，是跨越黨派的公民運動，並非屬於特定黨派或個人。

針對時代力量下週二可能討論自推總統候選人提案，卓榮泰今天接受中央社專訪表示，站在台灣本土立場，大家能夠充分合作，如果其他政黨認為有足夠實力要自推總統候選人，「不是我們能夠左右」，但仍會嘗試在總統、立委選舉上進行必要的合作與溝通。

他進一步說，希望在區域立委提名過程，雙方有比較高度的默契，「本來我是希望與（時代力量主席）邱顯智見面，但因時間無法敲定，雙方秘書長先進行禮貌性接觸，沒有涉及實質問題」。

對於時代力量有許多年輕支持者，卓榮泰表示，623反紅色媒體大遊行，參與的年輕人相當多，年輕人不是哪個政黨動員，純粹是主題性動員，不是政黨組織動員。

他並說，民進黨立法院黨團有派代表、民進黨秘書長羅文嘉也有出席623活動，一方面肯定活動本身的主題，也希望未來與相關團體間保持更密切的互動。

對於若時力大量提名形成「三腳督」戰局，恐危及民進黨立委選情，卓榮泰說，黨中央盼從總統到立委形成一個大戰略，帶動整體氣勢，盡量降低分裂投票的情況，只要能帶動總統選戰整體氣勢，順帶立委的選情也比較看好。（編輯：蘇龍麒）1080624

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