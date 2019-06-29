國民黨初選政見會台中登場 聚焦文教議題[直播]

（中央社記者郝雪卿台中29日電）國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會今天下午在台中市舉行。5名參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中，針對青年、社會、文化及教育等四大議題交鋒。

國民黨總統初選國政願景電視發表會將舉辦三場，首場已於25日在高雄舉行，第二場下午3時起在台中福華飯店舉行，參選人共有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人。

朱立倫中午12時前第一個抵達會場，其餘參選人下午1時30分前陸續抵達會場，為這場政見會做準備。

福華飯店大門口則聚集了韓國瑜、郭台銘與朱立倫的支持者高喊加油聲不斷，公民團體台灣公民陣線也到場外進行公民提問。

得知有支持者在場外高喊「專業有經驗總統朱立倫」，朱立倫下午2時特別到大門口感謝支持者，他受訪說，非常謝謝這些年輕朋友，大家一起努力為年輕人帶來希望，他還高喊「朱立倫加油、國民黨加油、國民黨每位候選人都加油，我們最後都團結在一起」。

電視發表會分為兩部分，第一階段由參選人針對這次主題發表意見，每人12分鐘，依序為張亞中、朱立倫、郭台銘、韓國瑜、周錫瑋；第二階段為問答，題目事先公布，現場抽取兩題，每人回答3分鐘。

第一題回答順序為周錫瑋、韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中；第二題回答順序為韓國瑜、郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋。（編輯：翁翠萍）1080629