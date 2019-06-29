藍營初選政見會台中場 會後聯訪氣氛輕鬆

（中央社記者郝雪卿、蕭博陽台中29日電）國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會今天在台中市舉行。會後受訪時韓國瑜表示，他特別憂心毒品氾濫的問題；而郭台銘則說，他將在台北場說明補助0到6歲兒童的財源。

國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會下午3時到5時在台中福華飯店舉行，參選人共有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

台中場聚焦青年、社會、文化及教育等4大議題，會後5人輪流進入記者發稿區接受訪問，大家都顯得神情輕鬆，韓國瑜站定位後，一時沒有記者提問，韓國瑜還開玩笑說，「沒問題？OK！拜拜」。

郭台銘說，他從上午到剛剛都在關注日本「川習會」的最新狀況，而結果也都在他的預期。他在國政發表會中提出，只要他當選總統，所有新生兒從出生到6歲由國家幫忙養，財源從哪裡來，請大家稍安勿躁，他會在第三場台北的國政發表會中詳細說明。

韓國瑜則在國政說明會中提出毒品問題，他受訪時解釋，他想要表達對毒品氾濫的憂心。對於有媒體問到行政院長蘇貞昌有「新卡神」的封號。韓國瑜說，當今政壇唯二禿頭應該要相親相愛，希望不要再卡他，卡韓國瑜不重要，但卡高雄市民的建設、防疫及各種經濟發展，就是重要的事情了，所以希望蘇貞昌能一視同仁，對高雄市所有問題大力支持，讓高雄市民過更好生活，個人情緒一點都不重要。

朱立倫開心告訴媒體，今天是兒子陪他前來，他表示，是以過去16年地方首長、也是爸爸媽媽的心情來，以世代融合及對台灣願景，過去做的幸福進行式轉化為台灣未來式，是很具體可行的。

身穿深藍色唐裝出場的張亞中表示，他想透過唐裝展示對文化、教育、青年等問題的重視。而周錫瑋則說，很開心能藉國政發表會，5人都可以好好見見面，韓國瑜還建議大家在初選結束後，可以去唱唱歌。（編輯：吳佳穎）1080629