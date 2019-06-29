郭台銘：當選總統將組國家隊 到世界搶錢糧

（中央社記者劉冠廷台北29日電）鴻海前董事長郭台銘今天在政見會問答階段表示，他當總統要組國家隊、打世界盃，到世界搶錢、搶糧、搶市場；高雄市長韓國瑜則說，若企業家與勞工心對著心，生產效率絕對不同。

國民黨總統初選第2場國政願景電視發表會今天舉行，5位參選人郭台銘、韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中針對青年、社會、文化與教育4大議題交鋒。

在第2階段問答，題目採事先公布，並現場抽出2題，首題為如何維持勞資和諧保障勞工權益，韓國瑜表示，未來誰當總統，經濟的發展絕對不能建立在剝削勞工的身上，若企業家與勞工是心對著心，勞動生產的效率會絕對不一樣。

韓國瑜舉出過去擔任台北農產公司總經理的經驗說，他當時掌握住要與員工心對著心，包括讓夜勤員工練氣功；給員工準備獎金，幫助員工子女的註冊費；每月選本好書讓員工讀，增添書香，以及幫忙願意升學的員工繳交一半的註冊費等。

韓國瑜說，這樣一點一滴的累積，營業額從原先的新台幣150億元，到他要離開時衝到了220億元，這就發現了只要對勞工越好，當勞工的心受到感動，就會回過頭來在工作上表現；所以愛護勞工要發自內心，每一件事情老闆都要幫勞工想好，這才是真正的愛勞工、關心勞工，相信未來的勞資和諧，一定會越來越好。

郭台銘表示，做一個領導者，要有能力讓老闆與員工都賺錢；他當總統，就是要出來帶大家組國家隊、打世界盃，他要帶大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場，有了市場與錢糧，公司一定要照顧員工。好好的拚經濟，讓所有的公司都賺錢，怎麼還會有低薪問題。

郭台銘說，社會問題時常都是分配問題，不是只有經濟的分配，也有權利的分配，他黑手出身，白手起家，知道從無到有，需要什麼過程，需要做那些事情，社會要打造一個良性循環，正面向上的力量。

郭台銘指出，蔡政府修勞基法修的天怒人怨，老闆、員工、社會都輸，每個產業的需求都不一樣。修法需要懂產業，懂員工，也要懂老闆。他強調，「員工贏、老闆贏、全民贏，台灣社會要三贏，相信郭台銘」。

朱立倫則以過往擔任地方首長的經驗表示，他當過16年的地方首長，服務625萬的台灣人民，他了解問題，因為腳踏實地；各行業都不同，要強迫大家都一例一休就是箝制大家的發展，可以讓老闆、資方的成本不要降低，但是要放寬彈性，這才是務實可行。

朱立倫說，經驗真的非常重要，16年前他看到大量的關廠，當時最大的問題是勞工受害多、被遣散非常嚴重，所以設立勞工權益基金，他是全台灣第一個設的，帶動了台灣；而對於惡老闆、慣老闆，最好的辦法，就是勞動雲把他公布出來，讓大家知道。

周錫瑋則指出，勞資本來就會有爭議，最重要是要尊重對方，坐下來談，公司成本太高，勞工也不會有好的薪水；他認為，立任何一個勞工、經濟的法律，都應尊重所有參與的人，必須真正的去溝通。

張亞中表示，若今天談勞資問題，還在用民國73年時所制定的勞基法，是否已不足了，他若當總統，一定會想辦法改變，必須要在勞基法上改變一法全體適用的看法，依照不同行業制定適合的勞基法。（編輯：張均懋）1080629