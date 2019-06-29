藍政見會 朱立倫：應宣揚具台灣特色中華文化

國民黨總統初選第2場政見會29日在台中登場，初選參選人朱立倫會中表示，台灣擁有最好的民主自由，任何電影主題都可以在台灣發揮，這是台灣的資產，「我們以身為台灣人為榮，以擁有祖先給予的中華文化驕傲，我們要宣揚具有台灣特色的中華文化」。中央社記者蕭博陽台中攝 108年6月29日

（中央社記者劉麗榮台北29日電）國民黨總統初選國政願景電視發表會今天透過抽籤抽到文化議題，國民黨總統參選人郭台銘和朱立倫都談到故宮，郭台銘表示，尊重本土不必摧毀中華文化，朱立倫主張，應宣揚具有台灣特色的中華文化。

國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會下午在台中市舉行。5名參選人郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋、張亞中，在提問階段，經過抽籤抽到社會、文化2個議題，5人就這些議題交鋒。

文化議題問到，總統蔡英文就任以來，以「轉型正義」為名，主導去中華文化的斷根政策。請問如果參選人若當選中華民國總統，如何導正目前偏差的文化政策。

首先回答的韓國瑜表示，台灣的天空匯集了東洋、西洋和中華文明，台灣本土又形塑出閩南、客家、眷村、原住民和新住民5種文化，這些在主論述時都有談過，他還是想重申對毒品危害的關切，認為政府要向毒品宣戰，下一屆政府一定要把反毒當成施政的重中之重。

郭台銘表示，蔡總統在黨內初選前，放著國家大事不管，跑了40多間廟，但媽祖、關公都從大陸來的，蔡政府對文化態度是，有利用價值時當成寶，沒利用價值當草。蔡政府不但想搞政治台獨，還想搞文化台獨，一度想要消滅故宮。

郭台銘說，這些珍貴的文物是多少先人用血淚帶來，怎可任意拆解，難怪人家說，不到台灣不知道文化大革命還在搞。他說，尊重本土文化，不必摧毀中華文化，兩者可以相輔相成，共存共榮。蔡政府推動文化大革命，他當總統會推動文化大融合。

朱立倫表示，討論這個問題應思考什麼是具有台灣特色的中華文化，每次外國朋友來他都介紹世界上有兩個故宮博物院，一個在北京，一個在台北，差別在北京的故宮只是一個房子，台北是真正有內涵的博物院。台灣人的友善、孝順等特質，都是因為常常跟祖先溝通的緣故。

朱立倫表示，台灣擁有最好的民主自由，任何電影主題都可以在台灣發揮，這是台灣的資產，「我們以身為台灣人為榮，以擁有祖先給予的中華文化驕傲，我們要宣揚具有台灣特色的中華文化」。

張亞中表示，為什麼大家都說台灣這幾年經濟越來越糟糕，其實就是根出了問題，文化跟歷史、認同走在一起，現在的狀況反映文化出了問題、根出了問題、認同出了問題，整個國家都在內鬥，要談文化教育政策「要救我們的根。

周錫瑋則呼應郭台銘談蔡總統拜廟，他認為蔡總統否定中華民族的宗教，騙人說中華文化不是台灣文化的時候，「有甚麼資格誠心去去拜神明」。（編輯：蘇龍麒）1080629