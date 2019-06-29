韓國瑜憂青年低薪 國政說明會上倡雙語教育

（中央社記者王淑芬高雄29日電）高雄市長韓國瑜今天在藍營的總統初選國政願景說明會中強調雙語教育的重要性，他說，讓年輕人可以用繁體中文走遍華人圈、用流暢的英文在國際闖盪，才是負責的教育政策。

中國國民黨第2場總統初選願景電視說明會在台中舉行，今天的主題是青年、社會、文化、教育。

韓國瑜用他30年前研究所畢業的薪水新台幣4.5萬元對比，如今年輕人的薪水大不如過去，尤其還面對高房價、高物價的問題，大學畢業生在國際的競爭中沒有優勢，令他對台灣的未來感到害怕憂心。

他說，這一代的人如果無法為下一代奠定好的基礎「將充滿羞恥、不光榮」。

他指出，台灣年輕人面對就業、創業及低薪問題，源於台灣的大學畢業生含金量低，因為學用規劃被忽視。

他主張下一代要學雙語，應施行「雙語教育」，主張年輕未來要以繁體中文走遍華人圈、流暢的英文走向世界，這樣才是負責任的教育。

韓國瑜也憂心近10年來毒品倍增的問題，他說高雄市今年暑假起他要對毒品大掃蕩，防治毒品，政府要有魄力向毒品宣戰，不讓毒品進校園。

至於文化產業的發展方面，他提出未來要設「亞太文化創意中心」，發展影視後製產業。

在長照方面，韓國瑜談到有4大問題，包括服務不足、排隊等候、財政不定等，主張長照要有強制保險部分，讓長輩等不必擔心老年照護的問題。

另一位總統初選參選人周錫瑋在申論時指出，離開政治後當農夫，開始在人生中體驗基層生活去反省和檢討，他要了解人民的生活，走遍台灣每個角落，在角落有窮困的人沒有得到政府的照顧。

他舉例彰化有長者沒有人照顧，過世幾天後沒人發現；還有退伍老兵因被減少退休俸，請不起外勞而自殺，還有人因低薪無力照顧孩子。

周錫瑋指出，北漂青年月薪有3萬5000元就不錯，可是市區一個家庭支出要7萬多元，一旦生了小孩就難以過日子，他說，他的想法和參選人郭台銘一樣，主張由國家來養孩子，老人沒有錢也由國家來養。（編輯：吳佳穎）1080629