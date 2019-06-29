郭台銘：若當選總統 新生兒0至6歲國家養

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨總統初選第二場政見會今天登場。國民黨總統初選參選人郭台銘承諾，若當選總統，「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」，他將用大數據資源開創財源，更要建立全台健康大數據基因庫。

2020國民黨總統初選第二場國政願景電視發表會下午在台中福華飯店舉行，5位參選人鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，針對青年、教育、社會和文化4大議題交鋒。

郭台銘在第一階段12分鐘申論提到少子化的問題，這麼嚴重的國安問題，應優先解決，很多人不敢生養子女，是怕養育的負擔太重，若他當選總統，他承諾所有的新生兒，「從出生到6歲，由國家幫你養」。

郭台銘指出，要做到這點需要資金，他最有能力做到，他將利用國家的大數據資源開創財源，當選總統後也將成立「全台健康大數據基因庫」，這個新生命工程，包括國家新生命、家庭新生命、年輕人新生命，這是他要推動的新的十大建設工程之一。

郭台銘也談到青年人最關心的創業問題。他說，他創立鴻海，一開始也是中小企業，青年創業與中小企業的苦，郭懂。他如果當選總統，會成立青年創業平台，把創業階段會面臨的問題在這個平台上解決。

至於台灣的中小企業普遍面臨的問題，包含老闆退休、下一代不接班、難找員工等，郭台銘說，他會整合跨部會的力量，成立輔導平台，由政府擔負起輔導轉型的責任。

郭台銘也細數，自從雲林縣長張麗善發給他雲林縣經濟顧問聘書後，他開始推動雲林工、商、農和教育的轉型升級，他更點名韓國瑜，「我知道你這個雲林女婿在高雄很忙，所以這些雲林的事情我這個南投女婿就直接幫你做了」。

郭台銘強調，他是中華民國永遠的鐵粉，他戴國旗帽，不是今天才開始戴，現在中華民國已經被民進黨折磨的不成樣子，他非常痛心，所以他要站出來做中華民國隊長，帶領大家一起邁向成功勝利。

郭台銘今天準備了不少道具，包括招牌中華民國國旗帽、國小生寫給「郭叔叔」的感謝狀等，他提到自己以AI技術，協助保存布袋戲文化時，更以左手搬演布袋戲偶「素還真」，搭配手機播放素還真的開場白，十分吸睛。

朱立倫在申論階段則提出，台灣的低薪問題是恥辱，有些慣老闆，自己荷包滿滿，員工卻是苦苦苦，因此政府一定要讓老闆知道，若不為員工加薪，就要加稅，他過去提出的加薪三法一定要落實。

朱立倫說，台灣薪資這麼多年沒有成長，必須承認，其中一個原因是教育走偏，國家發展的根本應是技職教育，有技術不一定要高學歷，但現在高職跟高中拚升學，科技大學跟一般大學教授一樣拚升等，「技職才是台灣之根、台灣之本」，走回技職教育才有未來。

朱立倫特別提到，郭台銘也是技職出身，一樣可以成為成功的大企業家、台灣首富，因此一定要重視技職教育，讓孩子更有未來。

朱立倫也細數過去擔任新北市長的執政政績，包括公共托育中心、社會住宅等，他說，政治人物常常喜歡說「民之所欲，常在我心」，但他要說，這20年來，他是「民之所欲，常在我手」，他用「做」解決問題，而不是喊口號。

張亞中則表示，民進黨2016年再次執政後，進一步把中國史、本國史給廢了，未來青年的國族認同將更為錯亂。若他當選總統，社會科的學習必須包括憲法、本國史、中華文化、美德教育等4大基本要素，其它內容完全開放，不再有教育部規定的課綱，開放出版社自由撰寫。學校要使用哪本課本，由家長與學校共同決定。（編輯：張均懋）1080629