欠稅大戶公告 黃任中家族欠稅50億再居冠

財政部1日公布最新欠稅大戶名單，全國前10大個人欠稅戶中，已故股市聞人黃任中（圖）之子黃若谷積欠遺產稅18.9億元最多，其次為黃任中本人，積欠綜所稅18.83億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）財政部今天公布最新欠稅大戶名單，又見一堆「老面孔」，個人欠稅最大戶，仍是已故股市聞人黃任中之子黃若谷，欠稅新台幣18.9億元；加計黃任中本人及姊姊夏黃新平，合計3人欠稅高達50.04億元。

每逢7月1日，各稽徵機關都會公布欠稅大戶名單，公告期至年底結束，凡個人欠稅累計超過1000萬元，企業欠稅超過5000萬元，就會入列；公告內容包括欠稅大戶姓名、欠稅年度、金額及地址等。

據賦稅署彙整各區資料，統計今年公告的欠稅大戶案件，共有938件，總欠稅金額新台幣965.52億元，對比去年，件數增加17件，欠稅金額則多了8.75億元。

全國前10大個人欠稅戶中，以黃任中之子黃若谷積欠遺產稅18.9億元最多，其次為黃任中本人，積欠綜所稅18.83億元；黃任中姊姊夏黃新平，則以積欠綜所稅12.31億元排名第4。

排名個人欠稅第3的仍是高雄的黃承志家族，積欠綜所稅、遺產稅14.81億元；有「台灣蕈菌之父」稱號的林天財，以積欠11.47億元贈與稅，排名第5。

企業欠稅部份，排名第1為環亞大飯店，總共欠營業、營所、房屋及地價稅24.5億元，曾因掏空案而喧騰一時的博達科技，因積欠營業及營所稅11.73億元，排名第2；中區酒家、舞廳松竹皇宮大酒店和紅頂酒家，分別排名第3及第4名，累計欠稅分別為11.34億元及10.7億元。（編輯：黃國倫）1080701