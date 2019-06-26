綜所稅錯報內容 國稅局：儘快更正申報就對了

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）至今才發現綜所稅錯報怎麼辦，高雄國稅局表示，不論是基本資料錯誤、要增減扶養親屬或補報所得，儘快來更正申報就對了；在國稅局核定申報內容前，也能要求改為適用列舉扣除額。

今年綜所稅結算申報期間已於5月31日截止，但有民眾詢問，如果現在才發現申報內容有誤怎麼辦，會不會因此產生罰鍰。

高雄國稅局說明，若發現5月綜所稅申報資料有誤，提醒儘快來辦理更正申報，在沒被檢舉或被國稅局查到前，仍可免罰。更正申報後，如果需要補繳稅額，國稅局會請民眾限期繳納，如期繳納者，只須加徵利息，但若逾期未繳，就須再另外加徵滯納金。

高雄國稅局也提醒，由於申報期間已過，更正申報只能以人工方式辦理，不適用網路及二維條碼申報。需要補繳稅款者，也不能再使用信用卡、銀行帳戶委託取款、自動櫃員機(ATM)、晶片金融卡線上繳稅或行動支付等繳稅方式，只能填寫自動補報繳稅額繳款書向代收稅款金融機構繳納。

至於更正方式，民眾須重新填寫一份正確的申報書，並在申報書空白處註明「更正申報」。5月原先採用稅額試算申報者，可註明稅額試算檔案編號，原先用網路、人工或二維條碼申報者，則可註明原先申報書的收件編號和日期。

填妥後再將更正申報書以臨櫃或郵寄方式，送交戶籍所在地國稅局所屬分局、稽徵所或服務處申請更正。

高雄國稅局指出，如果更正內容涉及將標準扣除額變更為適用列舉扣除額，一定要在國稅局核定申報內容前，檢具相關證明文件，併同更正申報書向戶籍所轄國稅局所屬分局、稽徵所申請更正。國稅局將陸續在7月31日首批退稅前，進行申報案件核定，呼籲有更正需要者，儘快提出申報。（編輯：楊凱翔）1080626