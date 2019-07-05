總統府：陳儀深出任國史館館長

總統府發言人張惇涵表示，鑑於國史館肩負「開放資料」及「轉型正義」的重要使命，總統5日決定敦聘陳儀深擔任國史館館長。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統府發言人張惇涵表示，鑑於國史館肩負「開放資料」及「轉型正義」的重要使命，總統今天決定敦聘陳儀深擔任國史館館長。

行政院今年2月宣布時任國史館館長吳密察接故宮博物院院長後，國史館館長由副館長何智霖代理；總統府今天發布，將由陳儀深擔任國史館館長。

張惇涵表示，陳儀深甫從中央研究院近代史研究所研究員榮退，學術涵養豐富，尤其對近代中國政治思想史、戰後台灣政治史，以及二二事件、戒嚴時期政治案件有深入的研究，兼具學術聲望且實務經驗豐富。總統期能借重陳儀深學經歷，帶領國史館推動相關業務，將國家的檔案管理及歷史研究推進到新的時代。

根據總統府提供資料，陳儀深曾任國民大會代表、台灣教授協會會長、台灣北社創社社務委員、東吳大學政治系講師、副教授等職務，現為台灣北社副社長。（編輯：林沂鋒）1080705