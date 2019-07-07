柯文哲幕僚個人意見 籲網友藍初選挺郭擋韓

台北市長柯文哲（前）幕僚的李縉穎7日在ptt貼文，分析自己對國民黨總統初選的看法，認為高雄市長韓國瑜會大勝，籲網友支持前鴻海董座郭台銘。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北7日電）前國民黨立委李嘉進兒子、現任台北市長柯文哲幕僚的李縉穎今天在ptt貼文，分析自己對國民黨總統初選的看法，認為高雄市長韓國瑜會大勝，籲網友支持前鴻海董座郭台銘。

李縉穎以「一位藍底鑲白旗政治幕僚的真心話」為題，在ptt八卦板「爆卦」，並表示秉持公開透明理念，採實名制發文，言論純屬個人看法。

他告訴中央社記者，貼文前有向柯文哲報備，並說，柯文哲表示尊重幕僚個人意見。

李縉穎的文章中提及，若台灣人民沒有任何作為，韓國瑜將毫無懸念的通過國民黨初選，成為總統候選人，然後有很大機率成為下一任中華民國總統。

他並列出依國民黨總統初選機制，自己請朋友委託民調公司所做的結果，韓國瑜確實大勝郭台銘，至於「擋韓」的辦法，就是讓非韓人口團結，在互比情況下唯一支持郭台銘，以及在對比情況下，有韓不投、非韓投郭。

李縉穎說，對藍營來說，郭台銘是另一個比較可接受的選擇，對白、綠來說，都很討厭韓，不能讓韓有當總統的可能，於是，讓郭擋住韓，「不就是現階段的台灣共識？」

他在文末表示：「我很簡單，誰當總統都可以，就是不想韓國瑜。」（編輯：陳清芳）1080707