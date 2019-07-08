正式賽首勝 日本10歲棋士仲邑菫創最年輕紀錄

（中央社東京8日綜合外電報導）以日本史上最年輕之姿進入職業圍棋界的初段棋士仲邑菫，今天拿下職業圍棋正式賽事首勝，以10歲4個月的年紀創下最年輕奪勝紀錄，把紀錄門檻從11歲8個月下修了1年4個月。

日本朝日新聞報導，原先紀錄保持人是目前20歲的女流三冠棋士藤澤里菜，在11歲8個月大時所創下；仲邑菫今天奪下職業生涯正式比賽首勝，把紀錄門檻下修到10歲4個月。

日本讀賣新聞報導，仲邑菫今天在大阪市內舉行的第23屆Docomo盃女流棋聖戰預賽上，對弈67歲四段棋士田中智惠子獲勝，這是仲邑菫職業生涯的第2場正式比賽。

日本每日新聞報導，仲邑菫4月正式以職業棋士身分出道，雖然在4月22日的出道首戰，敗給同時進入職業圍棋界的16歲初段棋士大森蘭，但隨即在4月28日的非正式比賽上，擊敗37歲的二段棋士種村小百合，拿下職業生涯首勝。

仲邑菫與大森蘭對弈時的年齡是10歲1個月大，雖然未獲勝，也打破由藤澤里菜保有的11歲8個月最年輕對弈紀錄。

日本棋院為了培育能跟中國及南韓棋士對決的頂尖棋士，新設推薦名額，來自大阪市的仲邑菫就是用這個推薦名額進入職業圍棋界，並以10歲0個月從4月開始成為日本棋院最年輕職業棋士。

仲邑堇的父親是日本棋院關西總本部的九段

仲邑信也，現年45歲；母親是前圍棋指導員仲邑幸，現年38歲。仲邑堇3歲時跟媽媽學習圍棋規則，5歲就在業餘賽事創下最年輕的獲勝紀錄，很早就受到各界關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080708