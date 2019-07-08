更多編輯台推薦新聞：
熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷
國際

熊入侵日本輕井澤飯店 員工機警關廁所無人傷

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸
運動

女足世界盃冠軍戰 美國2比0擊敗荷蘭達成2連霸

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相
早報

早安世界》蔡總統：陳文成等案重新檢討機密等級 還原真相

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟
產經

專題／菲律賓瘋台灣珍奶 總統女伴也來加盟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

正式賽首勝 日本10歲棋士仲邑菫創最年輕紀錄

最新更新：2019/07/08 18:29
年僅10歲的初段棋士仲邑菫（右），8日拿下職業圍棋正式賽事首勝。（共同社提供）
年僅10歲的初段棋士仲邑菫（右），8日拿下職業圍棋正式賽事首勝。（共同社提供）

（中央社東京8日綜合外電報導）以日本史上最年輕之姿進入職業圍棋界的初段棋士仲邑菫，今天拿下職業圍棋正式賽事首勝，以10歲4個月的年紀創下最年輕奪勝紀錄，把紀錄門檻從11歲8個月下修了1年4個月。

日本朝日新聞報導，原先紀錄保持人是目前20歲的女流三冠棋士藤澤里菜，在11歲8個月大時所創下；仲邑菫今天奪下職業生涯正式比賽首勝，把紀錄門檻下修到10歲4個月。

日本讀賣新聞報導，仲邑菫今天在大阪市內舉行的第23屆Docomo盃女流棋聖戰預賽上，對弈67歲四段棋士田中智惠子獲勝，這是仲邑菫職業生涯的第2場正式比賽。

日本每日新聞報導，仲邑菫4月正式以職業棋士身分出道，雖然在4月22日的出道首戰，敗給同時進入職業圍棋界的16歲初段棋士大森蘭，但隨即在4月28日的非正式比賽上，擊敗37歲的二段棋士種村小百合，拿下職業生涯首勝。

仲邑菫與大森蘭對弈時的年齡是10歲1個月大，雖然未獲勝，也打破由藤澤里菜保有的11歲8個月最年輕對弈紀錄。

日本棋院為了培育能跟中國及南韓棋士對決的頂尖棋士，新設推薦名額，來自大阪市的仲邑菫就是用這個推薦名額進入職業圍棋界，並以10歲0個月從4月開始成為日本棋院最年輕職業棋士。

仲邑堇的父親是日本棋院關西總本部的九段

延伸閱讀
扇興盃世界圍棋女流最強戰 黑嘉嘉奪第三圍棋紀念對決 黑嘉嘉對弈仲邑堇話題十足影／日棋士仲邑堇宣導反詐騙 萌樣討喜

仲邑信也，現年45歲；母親是前圍棋指導員仲邑幸，現年38歲。仲邑堇3歲時跟媽媽學習圍棋規則，5歲就在業餘賽事創下最年輕的獲勝紀錄，很早就受到各界關注。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080708

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報