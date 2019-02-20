圍棋紀念對決 黑嘉嘉對弈仲邑堇話題十足

（中央社記者楊明珠東京20日專電）台灣美女棋士黑嘉嘉今天下午在東京日本棋院與被譽為天才少女的仲邑堇圍棋對弈，結果黑嘉嘉贏棋。這場對弈屬紀念性質，兩人各有特色，話題性十足，備受關注。

9歲多的仲邑今年4月將成為日本史上最年少、以10歲之齡成為職業棋士的天才型棋士，她目前是大阪市一所小學4年級的學生。今天下午4時（台灣時間下午3時）開始，仲邑與24歲的黑嘉嘉（七段）對弈，下午5時20分左右，在228手時，仲邑不敵黑嘉嘉。

日本棋院為了培育足以與中國、南韓圍棋棋士對抗的頂級棋士，選出仲邑為菁英特別採用推薦棋士，今年4月仲邑將成為職業棋士，今天這場對弈吸引日本放送協會（NHK）、朝日新聞等大批記者前來採訪。

NHK報導指出，在結束對弈後，仲邑對媒體表示，覺得今天自己棋下得不錯。她希望自己有一天能成為足以在世界舞台上對弈的棋士。

被日媒讚賞擁有頂級圍棋實力、也是知名模特兒的黑嘉嘉則說，因為今天是下快棋，所以彼此都有失誤之處。

黑嘉嘉說，自己6歲開始下棋，9歲的時候程度是業餘棋士初段而已。仲邑才9歲棋技就如此精湛，真的很了不起，未來必大有可為。

這場對弈因為話題性十足，20歲的天才型圍棋棋士藤澤里菜擔任宣布開始對弈的見證人。此外，與黑嘉嘉私交甚篤的29歲旅日台灣棋后謝依旻（六段）也前來觀戰。（編輯：林憬屏）1080220